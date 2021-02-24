Yatak odası da cinsel çekimi azaltabilir!

Yatak odasındaki en ufak bir detay cinsel isteği tetikleyebilirken, başka bir detay tümüyle yok edebilir…

Neden benden uzak duruyor?

SORU:

Bir yıldır evli bir çiftiz. Eşim cinselliği seven biri ama yatak odasındayken zorla birlikte oluyor. Neden böyle davranıyor? D.B./ Bursa

CEVAP:

Cinsel istek ve uyarılma insan ruhunun hala tam çözülememiş en gizemli alanlarından biridir. Bu nedenle cinselliğin yaşandığı yatak odasını düzenlerken, eşya seçerken titiz davranılmalı; aile resimleri, kutsal kişileri hatırlatacak resimler, dini figürler ve eşyalar konulmamalı, ses izolasyonuna dikkat edilmeli, terletmeyecek kadar serin, üşütmeyecek kadar sıcak olmasına özen göstermelidir. Odada cep telefonu, televizyon gibi dikkat dağıtıcı eşyaların olmaması da önemlidir. Çocuklu ya da kalabalık ailelerde oda mahremiyetine saygı duyulmalı kimse izinsiz girmemeli ve mutlaka içeriden kilitleyecek bir kilit sistemi olmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak onu neyin rahatsız ettiğini öğrenerek değiştirmeniz uygun olur.

Cinsel çekim için neler gereklidir?

SORU:

28 yaşında bir erkeğim. Çok güzel bir kız arkadaşım var ama bana cinsel anlamda çekici gelmiyor. Evlilik kararımı ertelemeli miyim? M.R./Samsun

CEVAP:

Kadınlarda doğurganlığı gösteren yuvarlak hatlar, erkeklerde gücü gösteren kaslı bir yapı, her iki cinsiyette de dik ve simetrik bir beden duruşu, ten kokusu, parlak ve sağlıklı bir ten, yüksek enerji ve özgüven cinsel çekiciliğin temel unsurlarıdır. Bununla birlikte bütün bu fiziksel özellikler cinsel çekicilik ve eş seçimi için asla yeterli değildir. Bu özelliklerin karakter yapısı, kültürel uyum, hayata bakış açısı ve dünya görüşüyle tamamlanması gerekir. Size önerim ne tümüyle mantıkla ne de tek başına dış görünüş ve cinsel çekime bakarak karar vermemeniz, daha fazla tanıyıp emin olduktan sonra karar vermeniz yönünde olacaktır.

Eşim niye hâlâ sorun yaşıyor?

SORU:

8 yıldır evliyim ve 1 çocuğum var. Eşim evlendiğimizden beri orgazm olamadı. Doktorlara göre fiziksel bir sorun yok. Sizce ne yapmalıyız? H.R./Balıkesir

CEVAP:

Evliliğin ilk yıllarında yapılan hatalar (ön sevişmeye yeterince vakit ayırmama, klitoris uyarısında bulunmama, erkeklerde yaşanan erken boşalma gibi), çiftlerin kültürel ve ailesel farklılıkları; zamanla cinselliğin bir görev gibi algılanmasına yol açabilir ve orgazm sorunlarını ortaya çıkarabilir. Rahat olun. Orgazm; normal bir vücut fonksiyonudur, istemli bir reflekstir ve öğrenilebilir. Orgazm sorunları ve bozukluklarının tedavisinde öncelikle; orgazm olamamayı takıntı haline getirmemek, cinsel ilişki sırasında orgazmı cinselliğin en önemli amacı ve tek hedef olarak görmemek çok önemlidir. Ayrıca ön sevişmeye yeterince vakit ayırma, erojen bölgelerin daha fazla uyarılması, Kegel egzersizleri yapma ve aşk oyunlarına yer verme gibi bir dizi önlem alınabilir. Çağdaş ve yeni yöntemleri uygulayan bir cinsel terapiste başvurmanızda fayda var.