Yaşasın Cumhuriyet

Yeni yıla girdik.

Hepimize kutlu olsun.

Bu yılın en büyük gururu ve onuru Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacak olmamız.

Atatürk’ü ve cumhuriyeti unutturmak için 100 yıldır çaba harcıyorlar.

Başarıya ulaşacaklarını sanıyorlar.

Ama olmayacak.

Başaramayacaklar.

Çünkü bu milletin hamurunda vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi, medeniyet aşkı var.

Büyük çoğunluğu dinine bağlı olan bu halk Atatürk’le, cumhuriyetle, devrim ve ilkelerle barışık yaşadı 100 yıl boyunca.

Bunu bozmak isteyen bir avuç bigâne ne kadar çabalarsa çabalasın bu güçlü yapıyı deviremeyecektir.

2023’ün bir diğer özelliği ise seçim yılı olması.

20 yıldır iktidarda oturan ve içine düştüğümüz bütün sorunların tek sorumlusu olan AKP için cumhuriyetin 100’üncü yılı bir son olabilir.

Halk heyecanla seçim gününü bekliyor.

Bu seçim bir kader seçimi.

Bu seçim Türkiye’nin geleceğini belirleyecek.

İnanıyorum; bu halk seçimini de 100’üncü yıla yaraşır biçimde yapacaktır.

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Yerli ve milli ekonomi

Geçen hafta “yerli ve milli” yazısı sizlerden hayli ilgi gördü.

Okurlarımdan Orhan Keskinsoy “Güya yerli ve milliyiz ama içimiz dışımız yabancı dolu” dedikten sonra “Son yazınıza bir katkı da ben yapmak istiyorum” diye yazmış.

Gelin birlikte okuyalım;

Hiç düşündünüz mü, hemen hemen her gün kullandığımız, yediğimiz, içtiğimizin ne kadarı yerli diye?

Ya da şöyle diyelim; bir tost yapmak istiyorsunuz. Yanında da bir kola veya ayran içmek niyetindesiniz.

Peki aşağıdaki listeden hepsi yerli ürünlerden bir tost yapabilir misiniz?

Yanında da yerli bir içecek görüyor musunuz?

Sizin için biz küçük bir liste yaptık

■ Tost, hamburger, sandviç ve unlu mamullerin çoğu UNO markalı…İspanyol Vedatna Equit

■ Sucuk ve pastırma üreticisi Namet….Bahreynli Investcorp

■ Tavukçu Banvit….Brezilyalı BRF ile Katarlı Quatar Investment Authority

■ Patates cipsi, Fritos-Lay ve Pringles ABD’nin

■ Ceviz ve badem, Amerika, Şili

■ Kuruyemiş Peyman, önce Sabancı’nındı. Şimdi Çin menşeli Bridge Point’in

■ Nuhun Ankara Makarnası İtalyan Barilla’nın

■ Filiz Makarna…Japon Nisshin Foods’un

■ Cola, Fanta, Pepsi hepsi Amerikalıların

■ Çamlıca gazozu, Cola Turka, Sırma su, Japon DyDo Drinco Grubunun

■ Hazır mutfak ürünleri (çorba, yemek harçları gibi) Bizim Mutfak’ındı …Japon Ajinomoto’nun

■ Hayat su…Danone’nin,

■ Damla su…Coca Cola’nın

■ Erikli…Nestle’nin

■ Elma Şili’den, sarımsak Çin’den, Suriye’den, şimdi de Sudan’dan..

■ Nohut Meksika, Hindistan, ABD ve Arjantin’den

■ Kavun, karpuz, kuru soğan, kuru fasulye…ABD, Kırgızistan, Kanada, Peru, Etiyopya, Mısır, Çin’den

■ Et…Fransa, Sırbistan, Brezilya’dan

■ Bezelye Rusya, ABD, Kanada, Macaristan ve Almanya’dan

Sadece gıda ürünlerinden bir kısmını yazdım. Elektrik ve elektronik ürünlerin yüzlercesi, ilaçların binlercesi, otomobil ve benzeri araçların onlarcası, yani ülkemizde üretilen her ürün ithal edilmektedir.

Dahası ürettiğimiz çok değerli ürünleri de bizim halkımıza, bir başkası satıyor.

Yani toprak bizim, tohum bizim, emek bizim, para onlara gidiyor… Bir kısmı da ürettirilmemektedir! Başka sözüm yok!

ÇOK GÜLDÜM

Yeni yılın ilk fıkraları

Yeni yılda da yıldırım tuna fıkraları devam edecek elbette. İşte 2023’ün ilk fıkraları;

Lokalde yılbaşı

Yahu hiç devlet dairesinin lokalinde yılbaşı geçirilir mi?.. Eşim daire arkadaşları ile beraber olabilmek için ısrar etti, mecburen gittik işte. Gece 12’ye geliyordu, garsonu yakaladım, eline 100 lira sıkıştırıp bütün sevimliliğimi takınıp ‘Hani anlarsın ya..’ kabilinden göz kırptım “İçecek bir şeyiniz var mı?” diye sordum, aptalca yüzüme baktı, “Su?” dedi..

“Yok” dedim tekrar gülümseyerek, “Daha sert bi şey?”

Buz?”

Yılbaşı partisinde olur bunlar

Çılgın yılbaşı partisi bittikten sonra ertesi sabah adam bir uyanmış ki yanında tanımadığı bir kadın… Kendini toparlayıp “Sen. Sen kaç yaşındasın?” diye sormuş.

“Ayıp! Bir kadına bu soru sorulmaz.” demiş kadın sinirle yataktan kalkmaya çalışarak, “Bir kadın sadece gösterdiği yaştadır.”

Adam “Saçma..” diye cevap vermiş dehşet içinde giyinmeye çalışırken, “Bir insanoğlu asla bu kadar uzun yaşayamaz..!”

Çanta bulundu

Yılbaşı gecesi sarhoş bir adam programı sırasında mahallelerindeki Yerel Radyo DJ’ini aramış, dili dolanarak “Mahalledeki lüks otelin gece kulübünün kapısının önünde lame gece çantası buldum” demiş, “İçinde 5000 lira para var, bir kredi kartı, bir cep telefonu, bir de Ayşegül diye birinin ehliyeti var.” DJ etkilenmiş bir ses tonuyla “Bizi aramanız iyi oldu. Çantayı iade edebilmeniz ve onunla iletişime geçebilmek için bizden yardım istiyorsunuz değil mi sevgili arkadaşım?..”

Adam “Hayır” demiş, “Benim bulduğum isabet oldu da.. Sizi sadece Ayşegül hanım için hüzünlü bir şarkı istemek amacıyla aramıştım.”

Lisan önemli

Lisan bilmeyen Başbakan, sürekli borç aldığı komşu krallığa yaranmak için zar zor onaylarını alarak oksijen çadırında yoğun bakımda yatan hasta Kralın ziyaretine gitmiş, son derece korunaklı odaya bir tek bunu almışlar, bir müddet odada tek başına esas duruşta sessizce hasta yatağının yanında durmuş, Kral yerinden doğrulmaya çalışarak buna dönmüş, iki-üç kere “Na dean ceum air mo mhoran hose ocsaidean “demiş ve hayata veda etmiş. Kralın maiyeti perişan, ülke üzüntüden birbirine girmiş, hastanede ağlayıp bayılanlar, bayraklar anında yarıya indirilmiş, televizyonlarda anonslar..

Başbakan üzüntüyle odadan çıkarken duyduklarını hatırladığı kadarıyla yarım yamalak yanında getirdiği tercümanına sessizce aktarmış.. “Sakın ama sakın bundan kimseye bahsetmeyin efendim” demiş, tercüman Başbakanın kulağına fısıldayarak, “Kral size ‘Çek ayağını oksijen hortumundan nefes alamıyorum salak herif..!’ demiş.”

ŞAKA GİBİ

Tuhaf ama bunlar da doğru

Japon doktorun cevaplarını okuduktan sonra isterseniz bu tuhaf ama gerçek olan yaşam sürelerine de bir göz atın;

Koşu bandının mucidi 54 yaşında öldü Jimnastiğin mucidi 57 yaşında öldü Dünya vücut geliştirme şampiyonu 41 yaşında öldü Dünyanın en iyi futbolcusu Maradona, 60 yaşında öldü.

Buna karşı;

KFC mucidi 94 yaşında öldü. Nutella markasının mucidi 88 yaşında öldü Düşünsenize, sigara üreticisi Winston 102 yaşında öldü Hennessey mucidi 98 yaşında öldü.

KOMİK

Gülün ama sakın uygulamayın

Sosyal medyada “105 yaşında ölen Japon doktordan uyarılar” diye mavra geziniyor.

Güya bu ismi belli olmayan Japon doktor sorulara cevap vermiş.

Sırf pazar günü için ve yılbaşı mahmurluğunu atmak için gülerek okuyun ama bence uygulamayın.

Yok “ille de ben uygularım” diyen varsa onlara da saygım sonsuz elbette.

Şimdi gelelim soru ve cevaplara;

SORU: Doktor, kardiyovasküler egzersizin ömrü uzatabileceğini duydum. Bu doğru mu?

CEVAP: Kalp sadece şu kadar atar sonra durur, o kadar… Egzersiz yaparak zaman kaybetmeyin. Her şey eninde sonunda yıpranır. Kalbi hızlandırmak daha uzun yaşamanızı sağlamaz; Bir arabanın ömrünü daha hızlı sürerek uzatırsın demek gibi. Daha uzun yaşamak ister misiniz? Yan gelip yatın.

SORU: Alkol alımımı azaltmalı mıyım?

CEVAP: Ah hayır. Meyveden yapılır şarap. Meyve çok iyidir. Viski sonuç olarak damıtılmış şarap, bu ise meyvenin özünü içtiğiniz anlamına gelir ki faydalı bir şeydir. Bira da tahıldan yapılır. Tahıl da iyidir. Yapıştır yürü!

SORU: Düzenli bir egzersiz programına katılmanın avantajlarından bazıları nelerdir?

CEVAP: Bir tane bile düşünemiyorum, üzgünüm.

SORU: Kızarmış yiyecekler sizin için kötü değil mi?

CEVAP: Anlamıyorsunuz! Bitkisel yağda kızartılmış yiyecekler. Daha fazla sebze almak nasıl kötü olabilir?

SORU: Çikolata benim için kötü mü?

CEVAP: Deli misin? Kakao çekirdeği! Başka bir sebze! Kendini iyi hissettiren en iyi yiyecek!

SORU: Yüzmek vücudunuza iyi geliyor mu?

CEVAP: Yüzmek şekil yapmak için iyiyse bana balinayı açıkla.

SORU: Forma girmek yaşam tarzım için önemli mi?

CEVAP: Merhaba! ‘Yuvarlak’ da bir şekildir!

SON SÖZ: Umarım bu, yiyecek ve diyetler hakkında sahip olabileceğiniz tüm yanlış anlamaları ortadan kaldırmıştır.

VE HATIRLA: Bak Arkadaş, hayat, çekici ve iyi korunmuş bir bedenle güvenli bir şekilde mezara gitme yolculuğu değildir. Bir elde bira, bir elde çikolata, vücut tamamen tükenmiş, tamamen yıpranmış ama “Vay bee!, hayat nasıl bir yolculuktu” diye bağırıyor! Ne istersen ye çünkü yine de öleceksin, motivasyonel konuşmacıların seni aldatmasına izin verme.