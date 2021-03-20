Yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemesi, kabahatinden daha büyük ayıp…

Mesut Yar, haber sunduğu TV kanalında “mağdur sever” rolü oynamak için olsa gerek…

Şöyle bir söz etti:

“Bazı haciz avukatlarının standart vatandaşa o kadar korkutucu laflar edip tir tir titrettiğine o kadar tanıklık ettim ki; kim iyi kim kötü ayrımını ancak Allah’ın adaleti yapabiliyor. Neyse. Bu çok sevgili kardeşimiz çok genç, hastanede hayatını kaybetti maalesef…”.

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“Allah’ın adaleti” dediği…

İşini yapan bir avukatın…

Hacze gittiği evde öldürülmesi…

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Bence daha da kötüsü…

“Yanlış anlaşıldım” diyerek…

Sanki doğru söylemişmiş de…

Geri zekalılar (!) yanlış anlamış gibi yapması…

Özrünün kabahatinden büyük olması yani…

ÇOK HASSAS OLUNMALI…

Mesut Yar magazin sunduğu dönemdeki gibi işi bazen sululuğa kadar götürüyor…

Amman ha…

Bunu, magazinciliği “küçük görme” kastıyla söylediğimi lütfen düşünmeyin…

Esas hakkında söyleyeceklerimin bir nevi önsözü olarak hatırlattım…

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Canlarım…

Magazin “sululuk” kaldırabilir…

Nihayet ve bir bakıma “eğlence” demektir…

Ama…

Hayatın içinden haber sunuluyorsa…

Çok hassas olunmalı…

TABİİ Kİ: MAHKÛM OLUYORUM…

İktidarın hoşuna gitmeyen eleştirileri, yazıları, çizimleri nedeniyle yargılananlar…

Suçu işledikleri (!) şehrin mahkemelerinde yargılanıyor…

Ki…

Usul Hukuku da bunu emrediyor…

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Ben ise…

Bu yaşımda…

13 yıldır bir kere bile uğramadığım Ankara’ya çağrılıyorum…

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Tabii ki…

Gidemiyorum…

Tabii ki:

Mahkûm oluyorum…

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Mahkûm oluyorum ama…

Hiç olmazsa…

Ülkücü dayağı yemekten kurtuluyorum…

SEBEP O OLABİLİR Mİ?..

Beni Ankara’da yargılamak istemelerinin sebebi başka bir şey olabilir mi acaba?..

Öyle ya…

Kanun açık…

Yargılama, eylemin olduğu yerde olmalı…

Ben videolarımı Muğla’da çektiğime göre…

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“Acaba” diyorum…

Bunda “Düşük profilli bir muhalif” olmamın rolü olabilir mi?..

Belki de o nedenle…

Beni dövmek için…

Yaşadığım köye kadar gelmiyorlar…

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Zahmetsiz dövebilmeleri için…

“Seni burada yargılayacağız” bahanesiyle Ankara’ya çağırıyorlar…

“Gel gardaş Angaraya da bizi yorma… Seni burada döveceğik…”

ATATÜRK DÜŞMANI YAZAR SAYISI KADARDIR…

Medyamızda köşe sahibi olup da…

Salt, “Erdoğan iktidardan gitsin” diye…

“Terör örgütlerini ve dış müdahaleleri savunan” var mıdır?..

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Bence yoktur…

Varsa da…

Sayıları en çok…

İktidar medyasındaki:

“Atatürk düşmanı yazar” sayısı kadardır…

KAPALI KAPILAR ARDINDA UZLAŞIYORLAR…

Habere göre…

Biden’ın Başkan seçilmesinden sonra…

Alaska’da ilk defa bir araya gelen üst düzey ABD’li ve Çinli diplomatlar arasında:

Sözlü atışma yaşanmış…

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“Eyvah!” diye üzülen hassas insanlar, içlerini rahat tutsun…

İki taraf da iç kamuoylarına oynuyor…

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Kapalı kapılar ardında ise…

Tatlı uzlaşmalar oluyor…

BÖYLE DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ OLUNMAZ Kİ…

Yıllar yıllar önce…

Güner Ümit isimli harika bir insan…

Mükemmel bir şovmen…

Masum ve tahammül edilmesi gereken bir şakası yüzünden mesleğinden oldu…

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Daha birkaç gün önce…

İnsan Hakları Savunucusu bir milletvekili (Ömer Faruk Gergerlioğlu) paylaştığı bir tweet nedeniyle Meclis’ten dışlanarak çok çok ağır bir şekilde cezalandırıldı…

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Ama…

Günümüzde…

İktidar medyasında çalışan…

İktidar ortağı partilerden birinin gözdelerinden olan…

Birilerine öldürmek kastıyla saldıranlar…

Bırakın cezalandırılmayı…

Taltif ediliyorlar…

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Olmaz ki…

Böyle demokratik hukuk devleti olunmaz ki…

İKTİDARI, KÖTÜ YÖNETİMİ İÇİN ELEŞTİRMİYORUM Kİ…

Sokrat, arkadaşlarıyla kumar oynayan öğrencisini azarladı…

Öğrencisi; “Hocam çok küçük oynuyoruz, kaybedersem de çok az kaybediyorum” diyerek savundu kendisini…

Sokrat gülümsedi…

Öğrencisinin yanağını okşadı:

“Ben kaybettiğin ya da kaybedeceğin para için değil kaybettiğin zaman için kızdım sana…”.

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Canlarım…

İktidara yönelik eleştirilerim ekonomiyi kötü yönettikleri için değil…

Ulusumuza 18 yıl kaybettirdikleri için…