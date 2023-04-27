ANALİZ

Yandaş medyaya göre Economist “Erdoğan zafer kazanacak” demiş yahu ufak atın da civcivler yesin!

İngilizlerin ünlü ekonomi yayını Economist bugüne kadar Türkiye ile ilgili çok sayıda makale, yorum ve analize yer verdi.

Son 20 yıllık yayınlarına bakıldığında bunlardan önemli bölümü mevcut AKP iktidarını destekleyen nitelikteydi.

Bu tür yayınlan iktidarın hep hoşuna gitti.

Ancak ne zaman aleyhte bir yorum olsa iktidar hemen ayağa kalkıyor, Economist’in “dış güçlerin odağı” olduğunu iddia ediyor.

Economist’in Ekonomist Intellegence Unit adlı bir rapor bölümü var.

İngiliz dergisinin son sayısının bu bölümünde Türkiye’deki seçimlerle ilgili geniş bir analiz yayınlandı.

Bu analiz başta Sabah ve Hürriyet olmak üzere yandaş medyada geniş yer buldu.

Bu medya organları Economist’in “Erdoğan yine seçim zaferi kazanacak” diye yazdığını büyük başlıklarla duyurdu.

Oysa bu gerçek değil.

Ekonomist’i gerçekten okuyanlar analizde Erdoğan’ın kazanma ihtimalinin yazıldığını ancak muhalefetin kazanmaya daha yakın olduğunu yazdığını gördüler.

Ekonomist Erdoğan’ın zafer kazanacağını değil ancak “tartışmalı” bir sonuçla göreve devam etmeye çalışacağını yazıyor.

Derginin analizinde hileli biçimde de olsa yeniden seçilmesi halinde olumsuz bir tablo çiziyor.

Örneğin raporun konuşla ilgili bölümünde şu görüşler yer alıyor;

– Türkiye, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapacak. Bu seçimler, ülkenin giderek otoriter yolundan mı yoksa dramatik bir şekilde rotasını değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyecek.

– Şu anda, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ya küçük bir farkla ya da sonucu tartışarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını bekliyoruz. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) parlamento çoğunluğunu kaybedeceğini düşünüyoruz.

– Erdoğan’ın, beklediğimiz gibi iktidarda kalması durumunda, enflasyon yüksek seviyelerde seyredecek ve yatırımcılar için çekiciliği sınırlı kalacaktır. Ülke Avrupa ve ABD’den uzaklaşmaya devam edecektir.

– Ancak, ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda anketlerde önde gidiyor ve iktidarda 20 yılı aşkın süredir bulunan Erdoğan’ın yenilme riski yüksek.

– Bir muhalefet zaferi, Türkiye için büyük değişiklikler anlamına gelecektir. Muhalefet partileri, Erdoğan’ın otokratik cumhurbaşkanlığı sistemi geri alacak, ekonomik ortodoksiye dönecek ve NATO gibi Batı kurumlarıyla Türkiye’nin ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışacaklar.

– Ancak, seçimlerde başarılı olsalar bile, Türkiye için yeni vizyonlarını uygulamak kolay olmayacaktır.

Economist raporunda Kılıçdaroğlu’nun şu anda yapılan anketlerde önde görüldüğü belirtilerek “Bay Erdoğan’ın mevcut avantajı, kişisel durumu, merkezi muhafazakâr desteği, kamu kaynakları ve kurumları üzerindeki geniş kontrolü, medya ve seçim yetkilileri üzerindeki etkisidir” deniliyor.

Kararsız seçmen oranı hala yüzde 13 düzeyinde olduğu ileri sürülen raporda “Bay Erdoğan da desteğini artırmak için “seçim ekonomisi” taktiklerine başvuruyor ve devlete olan vergi, ceza ve diğer borçların kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını da içeren bir dizi fayda açıklıyor” detayına yer veriliyor.

Bİ SORALIM BAKALIM

Peki bu durumda kime oy verilecek Mehmet Sevigen?

CHP en çok kendi içinden çekiyor.

Böyle söylerken yapılan her eleştirinin yanlış olduğunu söylemek istemiyorum, elbette demokratik bir partide aynı ülküye inanmış ama farklı yöntemleri savunan insanlar olacaktır.

Bu normal zamanlarda anlayışla karşılanır.

Ancak artık finale gidiyoruz.

Önümüzdeki seçim sıradan bir demokratik seçim değil.

Adeta bir referandum niteliğinde.

Halk ya demokrasiyi, hukuku ya da tek adamcı daha otoriter bir rejimi seçecek.

Böyle bir ortamda parti içi hesaplaşmaların sırası olmadığını aklı başında herkes biliyor artık.

Buna rağmen eski alışkanlıklarını sürdüren bazı isimler kafa karıştırmaya devam ediyor.

Örneğin zamanında Baykal’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Mehmet Sevigen, her fırsatta CHP’yi eleştiriyor.

Sürekli yandaş kanallara çıkıyor, iktidara malzeme taşıyor.

Sevigen’in Sarıyer’de yollara astığı bir pankartı gördüm geçen gün.

Şöyle yazıyordu üzerinde: Sevgili Sarıyerliler; bu seçim ne sol seçimi ne sağ seçimi, bu seçim ne o parti ne bu parti seçimi, bu seçim vatanseverlerin seçimi. Mehmet Sevigen Devlet E. Bakanı

Slogan güzel de duvarlara asılmasının yararı ne?

Ya da daha basit sorayım: Mehmet Sevigen, bu pankartı okuyanların kime oy vermesini istiyorsunuz?

YENİ ÖĞRENDİM

İTO seçimlerinde mücadele eden Ferhan Ademhan, İzmir’den bağımsız aday oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde çok çetin bir mücadele veren ancak yeterli sayıyı bulamayan iş insanı Ferhan Ademhan, İzmir 1’nci Bölge’den bağımsız adaylığını koydu.

Ademhan’a “Nereden çıktı bu bağımsız adaylık?” diye sordum.

Adaylık için CHP’ye başvurduğunu söyleyerek “Seçilecek sıra da istemedim, İzmir 1’nci Bölge’de seçilebilecek adaylardan bir sonraya konmamı istedim, çünkü inanıyorum ki eğer aday yapılsaydım getireceğim oylarla bir fazla milletvekili daha çıkaracaktı CHP” dedi.

Ademhan “Listeler belli olduktan sonra baktım ki CHP’yi büyük oy getiren Romanlardan kimse yok, ayrıca birinci sıra adayı da çok tartışmalı bir isim” dedikten sora ekledi; “Bu durumda ben de bağımsız adaylığımı koydum.”

Ben de “Peki kazanma umudunuz var mı?” diye sordum.

Ademhan “Saha çalışmaları çok iyi gidiyor, kazanacağıma inanıyorum” cevabını verdi.

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Dikili Belediyesi güya açıklama yaptı

İzmir’in en gözde turistik ilçelerinden Dikili’de bir yeşil alana taziye evi yapılacağını ama halkın buna karşı çıktığını yazmıştım.

Ardından Dikililerin direnişi sayesinde ağaç kesiminin durdurulduğunu da size aktarmıştım.

Son olarak da Dikili halkından bir bölümünün belediye önünde gösteri yaptığını bütün bunlara rağmen belediye başkanının en küçük bir açıklama bile yapmadığını yazmıştım.

Sonunda Dikili Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.

Ama bana göre bu sırf yasak savmak için yapılmış “güya” bir açıklama.

Şöyle denmiş açıklamada;

Mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait olan ve İmar planlarımızda belediye hizmet alanı olarak tanımlanan 716 Ada 1 Parsel üzerine 175 m2 Kapalı Alanlı tek katlı bina yapımına ihalesi yapılarak başlanmıştır.

Söz konusu alan imar planında yeşil alanın yanında bulunduğundan çevredeki vatandaşlar tarafından parkın devamı olarak algılanmıştır. Konuyla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nce mahalle sakinlerine bilgilendirme yapılmış olup ağaç kesilmesi kesinlikle söz konusu değildir. İnşa alanına denk gelen 1 adet zeytin ağacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce budanarak yan parselde yer alan yeşil alana taşınmıştır.

Tüm enerjimizle halkımıza hizmet edecek sosyo-kültürel ve yeşil alanlar yaratmakta öncülük eden bir yerel yönetim anlayışı ile bundan sonra da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir.

T.C. İzmir Dikili Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamada halkın bilgilendirildiği söyleniyor ama bilgi alan yok.

Belediye Başkanı, nezaketen bile bu binanın yapımına karşı çıkanları ciddiye alıp kendini savunmuyor.

“Ben yaparım, kime ne, bunlar kim ya?” anlayışı hakim olmuş yine.