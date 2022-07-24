Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Yalova Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 05.08.2022

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