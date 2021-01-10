WhatsApp’ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar o uygulamaya yöneldi
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WhatsApp’ın yeni sözleşmesinden sonra kullanıcılar o uygulamaya yöneldi

ABD menşeli mesajlaşma uygulamasının en son kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesi sonrası, kullanıcıların kitleler halinde Rus menşeli Telegram uygulamasını tercih ettiği açıklandı.

WhatsApp, Çarşamba günü yeni sözleşmesiyle, Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istedi. Bu durumu kullanıcıların gizlilik bilgilerini ihlali olarak değerlendiren aktivistler, sosyal medyada WhatsAapp kullanıcılarını Telegram kullanmaya çağırdı.

Veri analizi firması Sensor Tower’a göre, Telegram yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti. Sensor Tower, WhatsApp’ın yeni yüklemelerinin 2021’in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğünü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiğini söyledi. (DHA)

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