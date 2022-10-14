VIP yaşamak: İtibardan tasarruf olmaz!

Türkiye, korkunç bir ekonomik kriz cenderesi içinde eziliyor…

Siz bunu “açlık ve yoksulluk sarmalı” olarak da okuyabilirsiniz! Ancak bu durum yalnızca ülkenin beşte dördü için geçerli… Bir de hayatı VIP olarak yaşayanlar var tabii! Very İmportant Person anlamına geliyor. Türkçesi ise şöyle:

–Çok Önemli Kişi!

İki de bir gündeme getirilen ve fiyakalı laflarla parlatılan “tasarruf tedbirleri” mesela, VIP sınıfına girenlere hiç işlemez! Bu tedbirlerden hep millet nasibini alır! Ne demişti AKP’li Cumhurbaşkanı, Saray’ın günlük ve yıllık harcamaları Sayıştay raporuyla ortaya döküldüğünde ve tepkiler zirve yaptığında, hemen anımsayacaksınız:

–İtibardan tasarruf olmaz!

Olmadı da zaten; Saray’ın son rapordaki günlük harcamasının 10 milyon Türk lirası olduğunu öğrendiğimiz de nutkumuz tutuldu! 365’le çarpınca yıllık masraf şöyle oluyordu:

–3 milyar 650 milyon TL!

Tabii, yeni alınan arabalar, işletme giderleri filan buna dahil değildi! Devlet kurumlarının satın alınan, kiralanan bina ve son model arabaları da ayrıca hesaplanması gereken kalemlerdi tabii ki!

Peki, ben bu girişi neden yaptım? Washington’da Türk öğrencilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sorulan bir soru üzerine sözü AKP’li Cumhurbaşkanı’na getirip şöyle dedi:

–Siyasi etik yasası çıkarılarak siyaset kurumunun kirlilikten arınması sağlanacak. Savurganlıkla mücadele edilecek. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 uçağı var, 15’ini satacağız. Hazine’ye gelir kaydedeceğiz.

Bu sözler Türkiye’de de yankı buldu… Saray’ın VIP Filosu bir kez daha gündeme geldi. Ben de merak ettim, Google Amca’da bir araştırma yaptım. Ne mi buldum?

–Off ki of!

Milyar dolarlık filo!

Öncelikle paylaşmam gereken çok önemli bir durum var:

–Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iktidarın kullanımında kaç uçağın bulunduğu resmi olarak açıklanmıyor, iyi mi!

Acaba neden? Gerçekten çok merak ettim; ticari sır değil ki bu! Her neyse, açık kaynaklara göre VIP Filo havuzunda 13 uçak 3 helikopter var. Ancak bu sayının içinde kamu kurumlarının kullandığı uçaklar yok!

Gelelim filonun yıldızı olan, Cumhurbaşkanı’nın kullandığı uçağa…VIP filodaki uçakların en büyüğü 400 milyon dolarlık Boeing’in en geniş modeli B 747-8 Intercontinental.

Katar Emiri’nin hediyesi olduğu söylenen bu uçağın 2018 dolar kuru ile Türk lirası karşılığı 3.5 milyar liraydı. Bugünün kuruyla ise yaklaşık 7.5 milyar lira!

Kamuoyunda ve muhalefette “Bu nasıl hediye?”, “Neyin karşılığı?” gibi tepkiler yükselince Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yapmıştı:

–Türkiye Cumhuriyeti’ne verilecek böyle bir uçak CHP’yi ya da onların TV kanallarını niçin rahatsız eder? Ben bunlara hukuki davalar açtım. Bunlar mahkeme mahkeme sürünecekler…

Aradan 4 yıl geçti hukuki bir sonuç duyduğumuzu hatırlamıyorum valla! Neyse, uçağın nasıl alındığını ise şöyle anlattı Cumhurbaşkanı:

–Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı (dolar diyor herhalde) O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti, “Ben Türkiye’den para almam, bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum” dedi. O uçak şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir.

Şu arkadaşlığa, şu dostluğun değerine bakar mısınız? Gerçekten göz yaşartıcı bir tablo… Ayrıca; kıskanç, münafık, değer bilmezlerin çenesini iyice kapatmak için naçizane bir önerim var:

–Uçağın hediye edildiği tarihten bugüne Katar’ın Türkiye’deki ticari faaliyetleri, aldıkları mal mülk ve araziler açıklansın da hepsinin çenesi sonsuza kadar kapansın inşallah!

Sadece işletme giderleri 300 milyon dolar!

Biz Saray Filosu’na geri dönelim… Nedir bu uçakların toplam değeri? Paylaşayım:

–Havacılık uzmanlarının, eldeki verileri değerlendirerek yaptıkları hesaplamalara göre, VIP tasarım ve düzenlemeler için yapılan değişiklikler de hesaplandığında şu an devletin elindeki hava araçlarının piyasa değeri yaklaşık 650 milyon dolar ile 1 milyar 250 milyon dolar arasında…

Saray Filosu’nun İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı hangar giderleri bile yıllık 10 milyon doları buluyor!

Personel, bakım, sigorta, yedek parça, THY’nin yaptığı bakım masrafları, güvenlik, ikram, yakıt da eklendiğinde rakam fırlıyor. Uzmanlar bu kategorideki maliyetlerin yıllık minimum 100 milyon doları bulacağını kaydediyor.

Gelelim, işletme maliyetine… Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi tüm uçakları satıp ihtiyaç duyulduğunda kiralama yoluna gidilse maliyetler şimdikinin yanında neredeyse sıfıra iniyor. Bakın uzmanlar ne diyor:

–VIP filodaki uçaklar yılda 400-500 saat uçuyor. Piyasadan saati 5 bin dolara uçak kiralansa 2 buçuk milyon dolar. Saati iki katı fiyata kiralansa 10 bin dolar dahi olsa, toplam maliyet 5 milyon dolar olarak gerçekleşiyor. Oysa VIP filoyu hazır tutmanın yıllık maliyeti yıllık yaklaşık 300 milyon dolar!

Ama olmaaaz, itibardan tasarruf asla olamaaaz! Zaten ne diyor en büyük Türk büyüklerimiz:

–Bizim millet çile çekmeye alışıktır!

O halde, tasarrufa devam eyy millet!