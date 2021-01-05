Varikosel kısırlığa yol açar mı?

Testisin etrafındaki toplardamarların genişlemesi ve fonksiyonlarının bozulması olarak tanımlanabilen varikoselin tedavi edilmediğinde sperm sayısında azalma ve kısırlığa kadar giden sonuçları vardır.

Problemimizin nedeni ameliyat mı?

SORU:

İki senedir evliyim, çocuğumuz olmuyor. Eşim evlenmeden önce varikosel ameliyatı olmuş, yapılan testlerde sperm sayısı düşük çıktı. Çocuk olmamasının nedeni bu ameliyat olabilir mi? V.F./Adana

CEVAP:

Tekrarlayan fiziksel şoklar, ergenlik ve sonrasında kabakulak gibi bazı bulaşıcı hastalıklar, varikosel gibi damar hastalıkları, genetik ve kalıtsal hastalıklar kısırlığa neden olabilir. Testisin etrafındaki toplardamarların genişlemesi ve fonksiyonlarının bozulması olarak tanımlanabilen varikosel hastalığının testislerdeki dolaşımı bozup o bölgedeki sıcaklığı artırdığı için tedavi edilmediğinde sperm sayısında azalma ve kısırlığa kadar giden sonuçları vardır. Boşalmanın miktarının azlığı içindeki sperm yoğunluğu normal sınırlar içinde olduğu sürece herhangi bir sorun yaratmaz. Eşiniz yaşadığı sorunun sonuçlarını evlenmeden önce bilmeyebilir, bu nedenle ona kızmamalı, birlikte çözüm aramalısınız. Sizin önce bir üroloji sonra da bir tüp bebek uzmanıyla görüşerek sağlıklı bir değerlendirme yapmanız uygun olur.

İlişkimizdeki sorunla nasıl başa çıkarız?

SORU:

43 yaşında bir yıldır evli bir erkeğim. Gittiğimiz doktor eşimde vajinismus sorunu olduğunu söyledi. Her ikimiz de üniversite mezunuyuz, böyle bir sorunla karşılaşacağımız hiç aklıma gelmezdi. Ne yapmamız lazım? E.C./ İzmir

CEVAP:

Kadında istem dışı kasılmanın neden olduğu cinsel ilişkiye girememe durumuna vajinismus denir. Eşiniz her ne kadar üniversite mezunu olsa da çocukluktan gelen çekirdek inançlarının etkisi altında olduğu düşünülebilir. Bu onun değil toplumun kadın cinsiyetine yönelik suçlayıcı ve yargılayıcı bakış açısının suçudur. Evliliğiniz bu sorun nedeniyle daha fazla zarar görmeden deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Eşim neden sadece kendini düşünüyor?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel ilişkimiz 3 dakikayı geçmiyor, eşim boşalınca bitiyor, ben de öylece kalıyorum. Sorunca erkekler böyledir, alışman lazım diyor. Gerçekten herkes böyle mi ?E.B./ Konya

CEVAP:

Cinsel birliktelik yalnızca üreme amacıyla yapılıyorsa uzun süreli seks yapmanın üremeye ekstra bir kazancı yoktur. Günümüz Dünya’sında genitallerle sınırlı böyle bir cinsellik anlayışının yerini haz odaklı bir cinsellik almıştır. Haz odaklı bir cinsel birliktelikte ön sevişmenin kalitesi ve süresi, uyarılma düzeyi, boşalma denetimi, cinsel aşk oyunları ve fanteziler daha önemli olmaya başladı. Canı istediği zaman, istediği kadar seks yapan, istediği zaman boşalan, eşini de tatmin etme gibi bir kaygısı olmayan erkekler bu duruma uyum sağlamakta zorluk yaşamaya devam ediyor. Eşinizle konuşarak hoşnutsuzluğunuzu dile getirebilir, yaşadığınız cinselliğin normal olmadığını, böyle bir cinsellik yaşamak istemediğinizi söyleyebilirsiniz.