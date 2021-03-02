Var olsa ne yazar!

Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı. Hakemlerin ve VAR yönetiminin kararları da tansiyonu hiç düşürmüyor. Saha yönetimlerinde başarısızlar ama ortamı germekte çok başarılılar!

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’la birlikte hiçbir kulüp MHK’dan memnun değil. En büyük problemleri bir hafta aleyhine hata yaptıkları takıma hemen 1 hafta sonrası lehte hata yapıp durumu düzeltmeye çalışıyorlar. Ama karşı rakibin canı yandı mı sorun yok. Ne de olsa gücün yanındalar, güçlüyü kolluyorlar.

Yöneticilerin de hakemlerden farklı yanı yok. Bir hata sonrası büyük tepkiler veren camialar, hakem hatasıyla kazandıkları maçtan sonra sus pus… Ne yazık ki ülkemizde bu sezon, bu şekilde yürüyor. İyi futbol oynayan satır aralarında kalıyor.

VAR gibi teknolojide bile acayip hatalar var. Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki Bakasetas’ın pozisyonunda VAR’dan ‘devam’ kararı veriyor. Rize-Fenerbahçe maçındaki benzer pozisyonda penaltı çıkıyor. Sadece bu pozisyon değil tabii ki Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın ve Beşiktaş’ın da canı yandı. Bırakın artık! Futbol saha kuralları içinde kalsın.