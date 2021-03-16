Vaka sayısı en çok artan iller açıklandı! Aralarında İstanbul da var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Buna göre geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan iller; Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova, Iğdır, Konya, Kastamonu, Kayseri ve Çanakkale oldu.

Geçen Haftaya göre vaka sayısında en çok düşüş gören illerse Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Bartın, Siirt ve Artvin oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR UYARISI

Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Koca şu ifadeleri kullandı;

“Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.”