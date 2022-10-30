Vajinismusun çaresi var mı?

İstemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe durumu olan vajinismus sorunu ileri düzeyde değilse biraz çabayla; gerekirse tedaviyle de çözülebilir.

Normal bir ilişki için ne yapmamız gerekir?

SORU:

23 yaşındayım ve 1,5 yıldır evliyim. Eşimle her türlü fiziksel yakınlığı yaşıyoruz ama sıra ilişkiye gelince kasılıp kalıyorum. Bu dertten nasıl kurtulabilirim? Ö.K./Bilecik

CEVAP:

Yazdıklarınızdan vajinismus sorununu yaşa­dığınız anlaşılıyor. Kadının ağrı, acı, kanama korkusuyla istemsiz bir şekilde bacaklarını ve vajinasını kasarak ilişkiye girememesi durumuna vajinismus denir. Burada önemli olan girişe değil hazza odaklanmaktır. Çiftin uyumu, birbirlerine karşı destekleyici ve an­layışlı tutumları, cinselliğe yeterince zaman ayırmaları sürecin kısalması ve başarıyla sonuçlanması açısından ayrıca önemlidir Birleşme öncesinde acele etmeden mutlaka yeterince uzun süre sevişilmeli, uyarılmayı hissetmeli ancak hazır olunduğunda ilişki yaşanmalıdır. Cinsel sorunlarda altta yatan neden çiftin uyum sorunu olduğu için teda­viye eşlerin birlikte katılması gerekir. Tedavi boyunca seanslarda hiç bir şekilde soyun­ma, vajinal müdahale olmaz, eşler seansta anlatılan, resim ve videolarla gösterilen aşk oyunlarını evde kendi aralarında yaparlar. Tedavide aşamalı olarak basit dokunuşlarda ağrısız cinsel ilişkiye giden bir yol izlenir.

Bizim bu yüzden mi çocuğumuz olmuyor?

SORU:

Bende erken boşalma ve sertleşme sorunu var. 1 yıldır evliyim ve bu sorunlar nedeniyle eşimle ilişkiye girmekte zorlanı­yorum. Eşim çocuk istiyor ama çocuğumuz olmuyor. Erken boşalma ve sertleşme sorunu kısırlığa yol açar mı? H.D./Adana

CEVAP:

Gebeliğin oluşması düzenli bir cinsel birlik­telik ve birleşme sonunda vajina içine bo­şalmanın olması gerekir. Sizin durumunuzda ilişkiye girmekte zorlanıyorum derken tam olarak ne kastettiğiniz anlaşılmıyor, zor da olsa cinsel birleşme oluyorsa gebelik zaman içinde oluşabilir, eğer birleşme gerçekleşmi­yorsa gebelik oluşma ihtimali çok düşüktür. Erken boşalma ve sertleşme sorunu erkek­ler arasında sık görülen cinsel terapi ile tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluklarıdır. Eğer cinsel birleşme gerçekleşiyorsa çocuk olmamasının nedeni organik nedenlere bağlı olabilir bir üroloji ve kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz uygun olur. Organik neden yoksa cinsel terapi ile sağlıklı ve doyumlu cinsel yaşamı öğrenebilir, biraz sabırla zaman için­de çocuk sahibi olabilirsiniz.

Neden doğum sonrası orgazm sorunu başladı?

SORU:

34 yaşındayım, ilk çocuğumun doğu­muna kadar orgazm sorunum yoktu. Zor bir doğum sonrasında ruhen ve bedenen oldukça yıprandım ve bir daha orgazm olamadım. Yeniden orgazm ya­şamak için ne yapmalıyım? T.A./İstanbul

CEVAP:

Orgazm bozuklukları diğer cinsel işlev bo­zuklukları gibi baştan beri hep var olması ya da önceden olmayan bir sorunun sonradan ortaya çıkmasına göre iki ayrı grupta değer­lendirilir. İlk grup daha çok organik neden­lere bağlıyken ikinci grup hastalık, ameliyat hataları, ilaç kullanımı, ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlarla daha fazla ilişkilen­dirilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız orgazm sorununun doğum sonrası ortaya çıkması ilk bakışta akla doğum travmasını getirse de çok farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için kadın doğum uzmanı, psikiyatrist ve cinsel terapist tarafından kapsamlı bir de­ğerlendirme gerektirir. Bu nedenle öncelikle bir kadın doğum uzmanına görünmeniz, organik bir problem yoksa bir cinsel sağlık uzmanından profesyonel destek almanız uygun olacaktır. Orgazm sorunları çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur, biraz sabırlı olmanız gerekebilir.