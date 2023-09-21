Vajinismus sorunu sonradan gelişir mi?

Hiç ilişkiye girememe durumu olan vajinismus, kadınlarda yaygın bir sorun. Daha önce olmayan bu sorun sonradan da ortaya çıkabilir…

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?



SORU:

30 yaşındayım ve yeni evliyim. Nişanlıyken sık olmasa da sorunsuz bir cinsel hayatım vardı. İlk gece aşırı kaygılandım ve ilişkiye giremedim. Bu sorun bir yıldır sürüyor. Ne yapabilirim? M.D./Konya

CEVAP:

Zor doğumlar, doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istismara bağlı travmalar ve sizinki gibi uygun yoğun stres yaratan ortamlarda zorla yaşanan cinsellik sekonder vajinismusun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılır. Tedavide amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşayabilmektir. Süreç vajinismus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel terapi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, sıralı sevişme ve basit dokunuşlardan tamamlanmış bir cinsel ilişkiye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır. Daha öncesinde vajinismus tedavisi gören kadınlar sorunu daha kolay ve çabuk çözer. Eşin desteği ve işbirliği tedavi başarısında en önemli kriterdir.

Bu problem yine devam eder mi?

SORU:

40 yaşındayım ve 10 yıldır evliyim. Normalde cinsel hayatımda bir sorun yoktu. İki hafta önce yorgun olduğum bir akşam eşimle cinsel birliktelik yaşarken sertleşme sorunu oldu. O günden beri tedirginim. Bu sorun devam eder mi? H.T./İstanbul

CEVAP:

Erkeklerin en büyük korkusu ereksiyonu sağlayamama ya da sürdürememektir. Hemen her erkek hayatının bir döneminde en azından ilerleyen yaşlarda bunu yaşamaya mahkumdur. Aslında sorun ereksiyonun olmaması değil kişinin bu durumla ilgili katı yargısı ve bu yargıların neden olduğu kaygıdır. Bunun sebebi toplumun erkek cinselliğine bakış açısı ve cinsel gücü yüceltmesidir. Erkeklerde sertleşme sorununun organik ve psikolojik birçok nedeni vardır. Sizin durumunuzda yorgunluğa bağlı geçici bir sertleşme sorunu yaşadığınız düşünülebilir. Bu durumu sürdüren yaşanan münferit olayı felaketleştiren bakış açısı ve bunun yarattığı beklenti anksiyetesidir. Bu durum erkekte stres hormonlarının salgılanmasına ve sertleşmenin engellenmesine neden olur. Sizin durumunda ereksiyona değil dokunma ve hissetmeye odaklanmanız ve ereksiyonu bir hedef olmaktan çıkarmanızı öneririm. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alabilirsiniz.