Vajinismus doğru tedavi edilmezse cinselliği bitirir

Bilinç dışı korkular nedeniyle cinsel birleşme yaşayamama durumu olan vajinismus hastalığı, iyi tedavi edilmediğinde kadını cinsellikten tümüyle uzaklaştırabilir…

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Eşimde vajinis­mus sorunu vardı, tedavi oldu ama cinsel birleşme sırasında acı duymaya devam etti. Üç sene önce bir çocuk olduktan sonra cinsellik tümüyle bitti. Eşim artık kesinlik­le cinsellik yaşamak istemiyor, bu durum­da nasıl davranmalıyım? C.S./ Nevşehir

CEVAP:

Vajinismus hastalığı çok sık yaşandığı için bu köşede fazlaca yazılmaya devam ediyor. Bilinç dışı korkular nedeniyle cinsel birleşme yaşayamama durumu olan vajinismus hastalığı, iyi tedavi edilmediğinde ağrılı cinsel ilişki ve cinsel isteksizlik olarak devam edebiliyor. Vajinismus tedavisinde amaç bir şekilde cinsel birleşme değil, haz içeren doyumlu bir cinsel yaşama sahip olmaktır. Haz alınmayan, rahatsızlık yaratan cinsel ilişki deneyimleri zamanla kadını cinsellikten tümüyle uzaklaştırabilir hatta nefret etme noktasına getirebilir. Bu erkek için oldukça zor bir durumdur. Cinselliğin olmadığı, sadece ebeveynlik rolüyle sınırlı bir evlilik sağlıklı bir evlilik değildir. Bununla birlikte evlilikte cinsellik dışında çift uyumu, karşılıklı ilgi ve sevgi devam ediyorsa cinsel sorunlar aşılabilir, yeniden sağlıklı bir cinsellik oluşturulabilir. Bunun için öncelikle arada ki duygusal ve tensel yakınlığı artırıp ondan sonra da aşamalı olarak cinselliğe giden bir yıl yaklaşım oluşturulmalıdır.

Evli bir erkek niye buna ihtiyaç duyar?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimin tele­fonunda bazı videolar gördüm, uyarma­ma rağmen devam ediyor. Bu yüzden neredeyse 1 yıldır benden uzaklaştı. Ne yapmamı önerirsiniz? A.B./Balıkesir

CEVAP:

Erkeklerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliği bozulması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna ne­den olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Bir yıl önce­sine kadar fonksiyonel bir cinselliğiniz varsa, eşinizle aranızda bir yıl önce ne olduğuna bakılmalıdır. Eğer cinsel yaşan­tınız baştan beri fazla iyi değilse durum değişir. Eşinizle konuşarak bu durumdan hoşnut olmadığınızı belirtip birlikte bir uzmandan destek almayı önerebilirsiniz.

Eşimi bu konuda ikna edebilir miyim?

SORU:

5 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var. Ben başka çocuk istemiyorum ama eşim doğum kontrol yöntemlerine karşı çıkıyor, ben de bu yüzden ilişkiden uzak durmaya çalışıyorum. Bu sefer aramız bozuluyor. Onu nasıl ikna ederim? R.G./Malatya

CEVAP:

Eğer ihtiyaçları karşılanamayacaksa ve eşlerden her ikisi de istekli değilse fazla çocuk yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir durumda ancak mutsuz ve sorunlu çocuklar yetişir. Sizin durumu­nuzda eşinizin neden doğum kontrol yöntemlerine karşı çıktığını anlamadan bir şey söylemek biraz zor olacak. Bunun, doğum kontrol yöntemleri hakkında yanlış ve eksik bilgi nedeniyle zarar görmekten çekinme, dini inançlar bağlı olarak günah işleme korkusu, çok çocuklu kalabalık bir aileden gelme gibi birçok nedeni olabilir. Doğum kontrol yöntemleri size uygun olan seçildiği sürece yanlış ve zararlı değildir. Eşinizi ikna ederek önce bir doktora sonra bir cinsel terapiste gitmenizi öneririm.