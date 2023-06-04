Uyku apnesi cinselliği nasıl etkiler?

Uyku apnesi, uykuda nefesin kısa aralıklarla durmasıdır. Bu hastalık önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi cinsel isteksizliğe de yol açabilir.

Bu problemlerden kurtulabilir miyim?

SORU:

Bende 7 yıldır uyku apnesi var, kesin bir tedavisi yok, iyi uyuyamadığım için gün boyu yorgun oluyorum. Bu durum cinsel hayatımı da olumsuz etkiliyor, cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu oluyor. Bu durumda ne yapabilirim? N.A./ Bursa

CEVAP:

Uyku apnesi, cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu, orgazm olamama gibi cinsel işlev bozukluklarına yol açabiliyor. Bunun nedeni uyku apnesi sendromu olanlar­da kandaki oksijen seviyesi düşmesi ve bedenin yeterince dinlenememesi ve kendini onaramamasıdır. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi gün içinde halsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluğa neden olur. Bu durum cinsel fonksiyonla­rın da yeterince yerine getirilememesine neden olur. Böyle bir durumda öncelik­le uyku apnesi tedavi edilmeli, yeterli ve dinlendirici bir uyku kalitesi sağlandıktan sonra cinsel işlev bozukluğuna odaklan­malıdır. Bu süreçte beslenme, dinlenme, cinsel yakınlık zamanı gibi konularda küçük değişiklikler yaparak cinsel isteğin oluşmasını kolaylaştırabilirsiniz.

İlişki sonrası niye ağrı çekiyorum?

SORU:

25 yaşındayım, bende ilişkiden sonra yaklaşık bir saat boyunca yanma şeklinde bir ağrı oluyor. Sürekli böbreklerden kum döküyorum. Sebebi bu olabilir mi? M.T./Bursal

CEVAP:

Erkeklerde ilişki sonrası ağrı genellikle üreme sisteminde bir sorun olduğunu gös­terir. Özellikle tekrarlayan idrar yolu veya prostat iltihapları işeme ya da boşalma sırasında ve sonrasında ağrıya neden ola­bilir. Kronik idrar yolu iltihabının en önemli nedenlerinden biride sürekli böbrek taşı ve kum dökmektir. Böbrek ve kumu düşerken üreterleri çizerek enfeksiyona yol açabilir. Ayrıca prostat büyümesi ve prostat kanseri de bu tür ağrılara neden olabilir. Sizin durumunuzda öncelikle bir üroloji dokto­runa giderek gerekli tetkikleri yaptırmanız, soruna dönük tedavinize hemen başlama­nız gerekir. Organik bir neden bulunmazsa ağrının psikolojik olma ihtimali güçlenir, böyle bir durumda da bir cinsel terapistten profesyonel destek alınmalıdır