UEFA’dan Beşiktaş’a şok ceza: Gelirine el konulacak

UEFA, Beşiktaş’a vadesi 30 Eylül’de dolan ödemeyi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirlerin yüzde 15’ine el konulacağını açıkladı.

UEFA, Beşiktaş’ın vadesi 30 Eylül’de dolan ödemelerini gerçekleştirmediği gerekçesiyle, UEFA organizasyonlarından 2021-2022 sezonunda elde edeceği gelirlerin yüzde 15’ine el koyma kararı verdi. Siyah-beyazlı ekip, finansal ihmal yapmadığını ispatlayamaması halinde, yüzde 15’lik gelirinden mahrum kalacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Birimi’nin verdiği karar doğrultusunda, siyah-beyazlıların Finansal Fair Play çerçevesinde ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş’ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmediği ifade edilen açıklamada, kulübün 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödemeyi yaptığına ilişkin kanıt sunması halinde cezanın kaldırılacağı vurgulandı.

Yaşanan gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi alınan kararla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş’tan KAP’a, UEFA açıklaması

Siyah-beyazlıların konuya ilişkin paylaştığı KAP açıklamasında, “UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu – Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karara göre; Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%’ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir. Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS’a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir” denildi.

(İHA)