Türkiye en çok borcu olan 6’ncı ülke oldu

Dünya Bankası, 2019 yılı Uluslararası Borç İstatistikleri raporunu dün yayımladı. Düşük ve orta gelirli 120 ülke arasında Türkiye, 2019 sonundaki 440.9 milyar dolarlık dış borçla en çok dış borcu olan 6. ülke oldu.

En çok dış borcu olan 10 ülke içinde Türkiye, dış borcun milli gelire oranında ise yüzde 59’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Bu alanda ilk sırada, yüzde 65’lik oranla Arjantin yer alıyor.

TL’nin dolar ve Euro karşısındaki büyük değer kaybı da, borç yükünü ağırlaştırıyor.

Listede Çin, 2 trilyon 114 milyar dolarlık dış borçla ilk sırada, 569.4 milyar dolarla Brezilya ikinci, Hindistan 560 milyar dolarla ise listede üçüncü sırada yer alıyor. Rusya’nın dış borcu 490.7 milyar dolar ve dördüncü.

Meksika da 469.7 milyar dolarlık dış borçla beşinci sırada. Rapora göre 120 ülkenin toplam dış borcu 8 trilyon 139 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu 10 yıl önce 3 trilyon 618 milyar dolar seviyesindeydi.