Turistler maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
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Turistler maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler korona virüs kurallarını hiçe saydı. Maske takmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne akın etti.

FOTO: İHA

Turistlerin koronavirüs kurallarını hiçe saydığı görüldü. Maske takmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

(İHA)

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