Tur kolay da futbol umutsuz

Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius’la berabere kalarak turu geçmek için önemli bir avantajı cebine koydu. Rövanşı taraftarının desteğiyle rahat kazanır. Peki, oynanan futbol umut verdi mi, hayır.

Ailevi nedenlerden dolayı İcardi’nin gelişi gecikti, Bakambu UEFA listesinde yok. Okan Buruk, en uçta Barış Alper ile Zaniolo’yu görevlendirdi. Sarı-kırmızılılar dün santrfor sıkıntısını fazlasıyla hissetti. Kanat özellikli iki oyuncuyla gol aramak, birçok pozisyonun sonuçsuz kalmasına neden oldu.

Dün sahaya çıkan 11’e baktığımızda kaleci Muslera ve Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Angelino’dan oluşan savunma hattı Galatasaray’ın ideal defansı. Buna rağmen çok fazla hata yaptılar. İlk golde Nelsson’un basit hatası, ikinci golde hem bireysel hem de takım hataları. Bu savunma anlayışıyla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak zor.

Gelelim orta saha ve ön tarafa…

Oliveira ortalarda yok, Berkan form tutamamış. Kerem’in tedirginliği, Yunus’un savrukluğu çok dikkat çekti. Zaniolo ve Barış yerinde oynamadı.

Rakip 25. maçını oynadı, saha suni çime sahipti, Galatasaray yorucu bir kamptan çıktı… Bu bahaneler kabul edilebilir ama bunların arkasına sığınmak Şampiyonlar Ligi gruplarını hedefleyen bir takıma yakışmaz.

Görüldü ki; Sayın Erden Timur’un ne yapıp edip, yeni transferleri bu hafta İstanbul’a getirmesi şart.