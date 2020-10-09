Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
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Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan karara göre, Çelik’in savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddettiği, kendisinin yargısız infaza tabi tutulduğunu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını belirterek yasama dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.

‘OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLMİŞTİR’

Söz konusu kararda “Mardin milletvekil Tuma Çelik sözlü savunmasını yaptıktan sonra müzakere işlemi tamamlanmış ve oylama işlemine geçilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Anayasa’nın 83’üncü ve İçtüzüğün 133’üncü maddeleri gereğince, Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1231) ve Eki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/11364 numaralı soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

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