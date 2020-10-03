Trump’tan son durumuna ilişkin açıklama!
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Trump’tan son durumuna ilişkin açıklama!

Koronavirüse yakalanan Trump, sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.

Danışmanlarından Hope Hicks’in koronavirüse  yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, “Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN SEÇİM KAMPANYASINI YÜRÜTEN DANIŞMANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasını yürüten danışmanında da virüs tespit edildi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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