Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Haberler Dünya

Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda

Fox News´e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü (Covid- 19) yendiğini belirterek, `Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda. Bu çılgın ve korkunç Çin virüsünü yendim” ifadelerini kullandı.

ABD´de haber kanalı Fox News´e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinin ardından virüsü yendiğini ifade ederek, “Bağışıklığım var. Başkan savaşmak için iyi durumda. Bu çılgın ve korkunç Çin virüsünü yendim. En yüksek testi, en yüksek standartları geçtim ve çok formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ifadelerini kullandı.

Trump´ın seçim mitingi için Florida´ya gitmesi beklendiği ifade edilirken, haberde, Beyaz Saray´ın henüz Trump´ın koronavirüs testinin negatif çıktığını doğrulamadığı belirtildi.

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

ABD’de siyahi vatandaş 1 milyon dolarlık dava açtı

ABD’de siyahi vatandaş 1 milyon dolarlık dava açtı

Trump’ın son test sonucu belli oldu!

Trump’ın son test sonucu belli oldu!

Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Dünya