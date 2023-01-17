DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Trol ordusu gerçeğine karşı savunma: “Bu Özgür Özel var ya bu Özgür Özeeel”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “çok önemli bir belge” açıklayacağını duyurmuştu geçtiğimiz hafta.

Sonra da “Bu dosyayı açıklamadan başıma bir şey gelmesi ihtimaline karşı bilgileri üç yakınıma da verdim, her durumda ortaya çıkacak” demişti.

Böylelikle Soylu ve ekibinin başları sıkıştığında her şeyi yapabilecekleri iddiasını da ortaya atmıştı.

Ki bu korkunç bir olaydır.

Demokratik olduğu söylenen bir ülkede bir parlamenter bile can güvenliğinden endişe duyacak hale gelmişse sorumluların iyice düşünmesi gerekir.

Tabii kamuoyunun da.

Özgür Özel, gerçekten önemli bir açıklama yaptı.

Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kontrolündeki bir trol ordusunu ifşa etti.

8 bin kişilik maaşlı trol ordusu İçişleri Bakanlığı’nda kadrolu memur olarak çalışan bir kişinin yönetiminde her gün sosyal medya hesapları üzerinden binlerce insana karalama, kirletme, aşağılama tweetleri atıyordu.

Trol ordusunun görünen komutanı bunu inkar etmedi.

Sadece bunun para karşılığı yapılmadığını, 8 bin kişinin “gönüllü” olduğunu söyledi.

Yerseniz tabii.

Özgür Özel, İçişleri Bakanı’nın kontrolündeki bu trol ağının 8 bin kişiden oluştuğunu söyledi ama bu ifşaattan sonra işin şefi durumunda olan kişinin daha önce yayınlanmış bazı videoları ortaya çıktı.

Bu kişi, “200 bin kişilik bir orduyla her gece saat 21.00’den itibaren sosyal medyada kontrolü ele alıyoruz, hak edenlere gerekeni yapıyoruz” diyor bu konuşmasında.

Peki, Özgür Özel’in bu açıklamaları medyada yansıma buldu mu?

Sadece muhalefetten yana olan medyada yayınlandı bu haber.

Sarayın hizmetindeki medya kuruluşlarında haber tek satırla bile yer almadı.

Bunun yerine ne yapıldı?

Özgür Özel aleyhine kampanya açıldı.

Haber ve içeriği yok ortada ama Özel’in “açıklamalarını” FETÖ’nün emriyle yaptığını anlatıyorlar.

Açıklamalar ne?

O yok yazılarda.

Varsa yoksa Özgür Özel’in FETÖ emrinde olması var.

Ne olduğu açıklanmayan bilgileri FETÖ servis ediyormuş.

Zaten Özgür Özel ezelden beri FETÖ ile ilişkiliymiş.

Manisa’daki FETÖ örgütünü kurmuş.

Siyasette olduğu her dönem FETÖ’nün haklarını savunmak için kendini paralıyormuş.

Saraya yakın medyayı izleyenler ya da maruz kalanlar hep bunları dinliyor, izliyor, okuyor.

Sonuçta Özgür Özel’in açıklamaları kamuoyunda derin yankı yarattı mı?

Hayli etkili olmakla beraber gereken ilgiyi gördüğünü söyleyemem.

Gazetedeki köşe arkadaşım sevgili Memduh Bayraktaroğlu, hafta sonu çektiği bir YouTube videosunda “Bu açıklamaları Özgür Özel yerine Sedat Peker yapsaydı, en az 17 milyon kişi izler ve gerçeği öğrenirdi” diye konuştu.

Haksız değil.

Günümüzde Peker gibi zamanında AKP ve Erdoğan’ın emrinde olan ama gerçeği gören kişilerin yaptığı açıklamalar toplumda daha büyük etki yaratıyor.

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Bırakın SADAT reklamı provokasyonunu o reklam başlı başına bir suç



Son günlerin en çok dikkat çeken konularından biri Uğur Dündar’ın TV100’de Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşi sırasında ekranda SADAT isimli paramiliter bir kuruluşun reklamının yayınlanması oldu.

Olacak rezalet değil tabii.

SADAT’ın bir suç örgütü olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ekrandayken bu şirketin reklamının yapılması sıradan bir yanlışlık, siyasi bilgisizlik falan olamaz.

TV100 yöneticileri reklam müdürünü işten atmakla bu işten sıyrılamazlar.

Tabii ana konu reklam olunca Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri de ister istemez güme gitti.

Oysa CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı’nın şirazesini bozmaya yönelik kampanyalara karşı çok önemli cevaplar vermişti.

Şimdi gelelim işin en önemli noktasına.

Herkes bu reklamın kasıtlı verildiğini, zaten SADAT’ın yöneticisinin “Nasıl gol attık ama” diye övünmesini konuşuyor.

Oysa o reklam başlı başına bir suç.

Dikkat ederseniz reklamda SADAT logosunun yanında “silahlı adamlar” var.

Böyle şey olur mu?

Adeta bir silahlı örgütün propagandası yapılıyor.

Bir televizyonun silahlı adamların olduğu bir reklam anonsunu “para için!” kabul etmesi akıl alır gibi değildir.

CHP, “Bize yayında kazık atıldı” demek yerine açıkça bir silahlı örgüt propagandası yapılmasına karşı suç duyurusunda bulunması gerek değil mi?

KOMİK

Günün en matrak haberi

MHP Genel Başkanı, muhalefeti de AKP Genel Başkanı’nın bayrağının altına çağırdı

Yaşadığımız kimi olaylarla ne kadar “komik bir ülke” olduğumuz hepimizin bildiği bir gerçek.

Ama bazı öyle komik olaylar var ki insan ne diyeceğini şaşırıyor.

Bahçeli’nin pazar günkü açıklamalarına bakarken gülmemek için kendimi zor tuttum.

Çünkü Bahçeli “dünyada bir ilki” gerçekleştirdi o açıklamasında.

İktidara oynaması gereken bir parti başkanı olarak, kendi partisinin değil bir başka partinin ve liderinin desteklenmesini istedi.

Aslında bunda yeni bir şey yok, Bahçeli hayli zamandır MHP yerine hep AKP’nin ve Genel Başkanı’nın propagandasını yapıyor.

Ama son sözleri müthiş.

Çünkü Bahçeli şimdi de tüm muhalefeti Erdoğan’ın bayrağı altında toplanmaya çağırdı.

Şöyle dedi; “Gelin aday olarak Erdoğan’ın etrafında birleşelim. Kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir yarışa girmekten dönün. Altılı masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe almadı. Türkiye’nin lider ülke mertebesine yükselmesinde hepinizin eşit payı olsun. Türkiye büyüsün zenginleşsin, insanımız kronik sorunlarından kurtulsun.”

Vallahi bravo.

Bahçeli siyasi açıklama konusunda tarihe geçebilir.

BUNU YAZMAK GEREK

Esad’la görüşme lafı bile Suriyeli sözde muhalifleri çılgına çevirdi

Türk askeri Suriye topraklarına barışı sağlamak ve ülkemizi çevrelemek isteyen terör koridorunu yok etmek için girdi.

Bunda elbette bir başarı sağlandı ama sonuçta artık Suriye’de iç savaş yok, milyonlarca Suriyeli bizim ülkemizde, oradaki askerlerimiz binbir yokluk içinde ve can güvenlikleri de pek olmadan kalıyorlar hala.

Verdiğimiz şehitler de cabası işin.

Şimdi Erdoğan’ın Esad’la görüşmek için çabaladığı günlere geldik.

Bu girişim Esad’ın “önce teröre desteği kesin, topraklarımızdan çıkın” engeline takıldı şimdilik.

Ama bunun ötesinde Suriye’de sözde muhalif gruplar da Erdoğan’ın bu kararına çok öfkelendiler.

Hemen her gün Türk askerinin bulunduğu yerlerde şiddetli protestolar yapılıyor.

En son sınırımıza çok yakın Azez’de yapılan gösterilerde şiddet görüntüleri de yaşandı.

Öfkeli göstericiler, önce Erdoğan-Esad görüşme ihtimaline karşı sloganlar attılar.

Derken AKP iktidarının desteklediği sözde Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat gösteri yapılan yere geldi.

Ancak kalabalık beklenmedik bir tepki ile Muslat’a “hain” diye bağırmaya başladı.

Muslat olay yerinden uzaklaşmak isterken bazı kişiler tarafından dövüldü.

Aslına bakarsanız Suriye’de yeni bir sorunla karşı karşıyayız.

10 yılı aşkın süre Esad’a düşmanlık yaptı AKP iktidarı şimdi de sözde muhalifleri karşısına aldı.

Esad’a düşmanlık sonuçta askeri bir karşılaşmaya neden olmadı ama bu ne idüğü belirsiz sözde muhalif gruplarla baş etmek zor olabilir.

Terörist kılıklı sözde muhaliflerle iş birliği yapmak, dilerim Türkiye’nin başına büyük bir iş açmadan halledilir.