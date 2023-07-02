Transferin şampiyonu!

Beşiktaş geçen sezonu üçüncü bitirmiş. Kupasız, ölü bir sezon geçirilmiş. Basketbolda küme düşmenin kıyısından dönülmüş. Hentbolda bile şampiyonluk kaybedilmiş. Hal böyle iken taraftar umudu, transfer döneminde arıyor. Yıldızlar yağacak, bekliyorlar. Kulübün borcunun 7 milyara dayandığı kimsenin de aklına gelmiyor tabii.

Türkiye’de taraftar profili olumsuz yönde değişiyor. Ekonomik gerçekleri önemsemeyen, sosyal medyada yıldız transferi kovalayan bir nesil var. Gerçeklerden uzak bir görüntü bu. Yöneticileri, ‘nereden bir lira kısarız’ diye düşünürken ‘transfer isteriz’ diyen bir grup var ve bu ciddi bir tehlike. Soğukkanlı olunmalı. Takımın ihtiyacına göre hareket edilmeli. Şampiyonluğun transferle değil performansla, takım uyumuyla kazanıldığı unutulmamalı. Pjanic ve Dele Alli gibi kağıt üzerinde büyük ama sahada küçük yıldızların ne verdiği tekrar düşünülmeli. Yönetimler, klavye kahramanlarının tetiklediği bu sanal yarıştan uzak durmalı. Kısıtlı kaynakların nerelere harcandığını yıllarca gördük.

Dostlar; büyüklerin borcu 20 milyarı aşmış durumda. Boşa atılacak tek bir kurşun bile kalmadı.