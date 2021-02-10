Tokat Belediye Başkanlığı gıda ve temizlik malzemeleri alınacaktır

Tokat Belediye Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile gıda ve temizlik malzemeleri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gıda ve Temizlik Malzemesi Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale 04 Mart tarihinde saat 10:30’da Tokat Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

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