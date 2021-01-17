TikTok faciası! Genç fenomen gözaltında

St. Petersburg’da yaşayan 17 yaşındaki TikTok fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, Rusya’nın Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı bir binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı. Acil olay mahaline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

Ölen kadının oğlu, erkeğin ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi.

İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)