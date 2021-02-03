Ticaret Bakanlığı’ndan gramaj hilesine önlem

Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamalarını, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ‘aldatıcı ticari uygulama’ kapsamına aldı.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2015’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin ‘Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar’ başlıklı ekinde yer alan ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ başlıklı bölümüne, “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” maddesi eklendi.

(DHA)