THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin toplantıya davet ediyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu; 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’te ilanda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarları Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet ediyor.
Ortaklar, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilecek.
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