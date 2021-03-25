Teşekkürler Burak Yılmaz

Hollanda karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü 11’de Uğurcan ve Ozan Tufan dışında Süper Lig’de oynayan yoktu. Sahada ne yaptığını bilen, oyun planına sadık, yerini kaybetmeyen bir milli takım vardı. En azından ilk 60-65 dakikada hatasıza yakın oynadık. Bu periyotta topu rakibe verdik ancak oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hollanda, baskılı oynuyor gibi görünse de net pozisyon üretemiyordu.

Sonrasında gelen bireysel hatalarla kalemizde gördüğümüz 2 gol, hiç yakışmadı. Hem bizleri hem de takım arkadaşlarını uyandıran isim Burak Yılmaz oldu. Mükemmel bir frikik golüyle hat-trick yapan 35 yaşındaki tecrübe, Türkiye’nin elemelere galibiyetle başlamasını sağlayan isim oldu. Çok önemli bir galibiyet aldık ancak oyun içindeki kırılma anlarında topun bizi sevdiğini de unutmamamız gerekiyor.