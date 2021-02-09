Terör örgütünden kaçan 1 terörist teslim oldu
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Terör örgütünden kaçan 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK’dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; terör örgütü PKK/KCK’da kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2017 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi.

(DHA)

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