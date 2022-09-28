Tehlikeli sular

Derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında büyük farklar göze çarpıyor. ‘İki takım’lı oyuncu topluluğuna sahip Kanarya, usta hocası Jesus ile favori konumunda. Kalecisinden hocasına kadar sıkıntılar yaşayan Kartal’ın kazanma şansı az. Futbolda her türlü mucize skorlar çıkabiliyor ama birçok açıdan Beşiktaş, geri kalmış durumda.

Kalede Ersin’in kafasının sahada olmaması, savunmada Saiss’in partner belirsizliği ve Ismael’in tecrübesizliği Kara Kartal adına büyük handikap. Siyah-beyazlıların en büyük gücü her zamanki gibi taraftarı olacak. Derbide alınacak kötü bir sonuç Başkan Çebi ve Ceyhun Kazancı’nın Ismael’e olan güvenini bitirebilir. Camianın da “Artık yeter” deme hakkı var. Şampiyonluk yarışında varolacak bir futbolcu topluluğu olsa da daha tecrübeli ve daha kaliteli bir teknik adama ihtiyaç var. Hoca konusunda Kara Kartal, tehlikeli sularda… Fenerbahçe’nin kadrosu çok kaliteli ancak Jesus gibi bir hoca olmasaydı coşkulu futbolu göremezdik. Jesus’un maliyeti yüksek elbette mevcut şartlarda Beşiktaş böyle bir teknik adamın parasını ödeyemez. Pusuda bekleyen Şenol Güneş var. Uzakta aramaya gerek yok.

Ismael ile sezonu tamamlamak gelecek sezon da Avrupa kupaları dışında kalmak olur. Burası Beşiktaş… Üst üste iki sezon Avrupa’da olmamak camia içinde sıkıntılara yol açabilir.