Tarım işçileri: Alım gücümüz bitti

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, dün Tokat’ın Niksar ilçesindeydi. CHP’li vekillere dert yanan tarlada çalışan kadın işçiler, “Geçen sene günlük yevmiyemiz 80TL idi, 5 lt sıvı yağı 60TL’den alabiliyorduk. Bu sene yevmiyemiz 120TL ama sıvı yağ oldu 170TL. Alım gücümüz bitti” diyerek çiftçilerin çok zor durumda olduklarını ifade etti.

Beraberindeki heyetle ilçedeki tarım işçilerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Emecan ve Durmaz, tarım işçilerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Aile Sigortası”nı anlatarak, çiftçilerin hak ettiği desteği ve emeklerinin karşılıklarını alacaklarını ifade ettiler.

CHP’li Emecan ve Durmaz; CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Niksar İlçe Başkanı Zafer Başar, Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Kamil Yıldırım ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Akgül Korkmaz ile Niksar’da tarım emekçileri ile buluştu.

Ziyaretler sırasında Emecan ve Durmaz’a yaşadıkları sorunları anlatan tarlada çalışan kadın işçiler “Geçen sene günlük yevmiyemiz 80TL idi, 5 lt sıvı yağı 60TL’den alabiliyorduk. Bu sene yevmiyemiz 120TL ama sıvı yağ oldu 170TL. Alım gücümüz bitti” diyerek çiftçilerin çok zor durumda olduklarını ifade ettiler.

“GİRDİ MALİYETLERİ 5 KATINA ÇIKTI”

Fahiş girdi maliyetlerinin çiftçilerin üretimini bitme noktasına getirdiğini belirten Emecan ve Durmaz’a bir tarım işçisi “Girdi maliyetleri 5 katına çıktı. 25 liraya 5 litrelik benzin alıyordum, şimdi 1 litre ancak alabiliyoruz. Bu üretimi devam ettiremeyeceğiz” diye isyan etti.

Üreticinin fiyatlardaki belirsizlikten de çok şikayetçi olduğunu belirten Emecan ve Durmaz’a tarım emekçileri, “Üretiyoruz ama kaça satacağımızı bilemiyoruz ve zarar ediyoruz. Devlet taban fiyat belirlemeli, ürünümüzü maliyet artı makul kâr ile satabilmeliyiz. Ülkede üretim planlaması yok. Ne ekeceğimize biz kendimiz araştırıp karar veriyoruz” diyerek durumlarını ifade etti.