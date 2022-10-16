Tarihi bir farkı kaçırdı

Ülkede futbolcuya dayalı sistem kemikleşti. Yerli veya yabancı olsun futbolcuya acırsan onlar seni acınacak duruma sokuyorlar. Hiçbirine acımayacaksın. 80 milyon insan sıkıntı çekerken, ekonomik krize, enflasyona rağmen takımı taşıması gereken oyuncuların aldığı milyonlarca Euro’nun sahada hakkını vermesi gerekir. Dünya oyuncu transfer ediliyor, çözüm oluyor mu, hayır.

Yöneticiler ve teknik ekipler, futbolcuyu geliştirecek, oyunu güzelleştirecek, rekabetten taviz vermeyecek, formayı adaletli bir şekilde dağıtacak sistemi geliştirmek zorundalar. Maalesef milyonlarca Euro ödenip kurulan takımın oynadığı rezil futbol taraftarı üzüyor.

Fizik gücü, oyun aklı, oyun kalitesi yok. İş terbiyesi ve ahlakı da yok. Yapılan transferlere bakıyorsunuz, geçen sezonun üstünde performans sergileyecek çok kaliteli oyuncular var ama sahada futbol yok. Okan Buruk’un aynaya bakıp kendini sorgulama zamanı geldi. Bence yapamayacak. Çünkü bu zengin ve şımarık futbolcuları disipline edip onların üzerinde otorite sağlayamayacak. Sorun da bundan kaynaklanıyor zaten.

Merak ediyorum, bu kadar rezil futbolu gördükten sonra 21 milyar TL toplam borcu olan dört büyük kulübün futbolu ne kadar daha taşıyacaklarını merak ediyorum.