Taçtan gelen zafer

Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki iki Dinamo Kiev maçı da sadece Jorge Jesus’un değil, tüm Fenerbahçelilerin boğazında düğüm gibi kalmıştı. 1 ay öncesine göre çok daha hazır, oyun planı oturmuş, yeni transferleri gelmiş bir Fenerbahçe sahadaydı. Ukrayna ekibinin kurt hocası Lucescu’nun planı ise; Fenerbahçe’yi sertlikle yıldırıp, oyunu soğutup en azından beraberlikle Kadıköy’den ayrılmaktı.

İlk 15 dakikalık bölümde futboldan çok Ukraynalı oyuncuların sert faullerini izledik. Yere yatan kalkmadı. Macar hakem Tamas Bognar’ın da buna müsaade etmesinin keyfini 35. dakikaya kadar çıkardılar. Henrique’nin golü sonrası biraz daha futbol izlemeye başladık. İşler Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyordu ki, rakibin ilk isabetli şutunda bulduğu gol, senaryoyu maç başına döndürdü.

Fenerbahçe, galibiyeti hak edecek bir futbol sergilese de önceki maçlarına göre hücum hattında daha etkisiz kaldı. Ferdi, Crespo ve Arao sahanın en iyileri arasındaydı. Özellikle Crespo-Arao ikilisi, formayı kolay bırakmayacağını gösterdi. Joao Pedro, oyun zekasını gösterdi. Jesus, oyunu rakip alana yığmak için hücum üçlüsünü değiştirdi. Fenerbahçe, maç başından beri denediği taç organizasyonundan golü 90+2’de Batshuayi ile buldu ve Kiev’e karşı şanssızlığını kırdı.