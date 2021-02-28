Suriye’de Rus helikopteri düştü: Pilot öldü
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Suriye’de Rus helikopteri düştü: Pilot öldü

Suriye devlet televizyonu, Rusya’ya ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan olayda pilotun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu, ülkenin kuzeydoğusunda Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Olayın Suriye’nin Rusya’daki Tel Tamer askeri üssü yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada helikopterin pilotunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili jet bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Rus askeri ordusunun Suriye’de acil iniş yaptığı belirtildi.

KAYNAK: SÖZCÜ

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