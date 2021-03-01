Suriye, İsrail hava saldırısını engelledi
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Suriye, İsrail hava saldırısını engelledi

Suriye basınında yer alan haberlerde, Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam yakınlarındaki bir İsrail hava saldırının engellediği bildirildi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. Suriye basınında yer alan haberlerde, Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam yakınlarındaki bir İsrail hava saldırının engellediği bildirildi. Suriye basını saldırının, Golan bölgesinden savaş uçakları tarafından atılan füzeler ile gerçekleştirildiğini yazdı. Savunma sistemlerinin, İsrail savaş uçakları tarafından ateşlenen birden fazla füzeyi havada etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

İsrail basını ise, hafta başında İsrail’e ait olduğuna inanılan bir İngiliz kargo gemisine Umman Körfezi’nde yapılan saldırıya misilleme olduğunu öne sürerek, hava saldırısı anlarını gösterdiği iddia edilen bir video paylaştı.

Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (İHA)

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