Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 31 Ocak Pazar günü Beşiktaş’ın, Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor – Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK – Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa – Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor – DG Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 M.Başakşehir – A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe – Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 0cak Pazar

13.30 BB Erzurumspor – MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Denizlispor – Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği – FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Halil Umut Meler

(İHA)

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