Süper Lig’de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig’de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Haziran Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen (AA)