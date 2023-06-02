Süper Lig’de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Haberler Spor

Süper Lig’de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig’de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen (AA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Trabzonspor’dan taraftara Hamsik çağrısı

Trabzonspor’dan taraftara Hamsik çağrısı

Marek Hamsik: Sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağım

Marek Hamsik: Sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağım

Süper Lig’de üç puanlı sisteme Galatasaray damgasını vurdu

Süper Lig’de üç puanlı sisteme Galatasaray damgasını vurdu

Süper Lig’de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor