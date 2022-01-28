Spor birleştiricidir barış ve dostluktur

Maddi konuda sıkıntı yaşayan kulüplerimiz büyük oranda yayın ve sponsor gelirlerine kaldı. Eski yıllarda gelirlerin en büyük kalemini taraftar oluştururdu. Yapılan yanlış uygulamalar taraftarları önce tribünden daha sonra da yavaş yavaş ekran başından uzaklaştırmaya başladı. Önceki yıllarda saatler öncesinde stada gelen taraftarlar içecek su ve tuvalet bile bulamazken tribünleri ayakta tıklım tıklım doldururdu. Şimdi öyle mi? Tüm statlar çok modern, pırıl pırıl fakat seyirci yok.

Bunu sadece kötü futbola bağlayamayız. Yıllar içinde yapılan uygulamaları gözden geçirmek gerekiyor. Passolig uygulaması bilet kuyruklarının önüne geçme dışında pek bir işe yaramadı. ‘Güvenlik’ dediler ama herhangi bir tezahüratta bile tribünün tamamını cezalandırma yöntemini seçtiler. Hani kim nerede oturuyor belliydi, toplu infaza devam edilmesi taraftarı yıldırmaya başladı.

İstanbul’da yapılan bir maçta ev sahibi olan takımın seyircisi dışında taraftar alınmıyor, tribün bomboş ama stada giremiyorsun. Neymiş deplasman yasağı, aynı şehir takımının maçı nasıl deplasman olur?

Paranoyadan vazgeçin ve yasakları kaldırın. Ülkede terörün ve ayrışmanın en fazla olduğu 70’li yıllarda bile statlarda olay çıkmazdı. Sokakta birbirinin boğazını sıkmaya hazır olanlar, tribünde birbirine yan bakmaz kol kola tezahürat yapardı. Sporun birleştiriciliği, insanları taraftar gömleği giydiklerinde apolitik hale getirir.