‘Sosyal deney’ diyerek cinsel içerikli sorular sorup, paylaştı!
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‘Sosyal deney’ diyerek cinsel içerikli sorular sorup, paylaştı!

Eskişehir’de sosyal deney yapıyorum diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir’de yaşayan M.S.G., sosyal deney yapıyorum diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

FOTO: DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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‘Sosyal deney’ diyerek cinsel içerikli sorular sorup, paylaştı!
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