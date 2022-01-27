Beşiktaş, altyapı oyuncularıyla şampiyonluk yaşayacak bir sistem kurmak istiyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, kadroda 7-8 kadar akademi oyuncusu olmasını istediklerini belirtiyor. Bu, kredi anlaşmasının geri ödemesinin başlayacağı, yerli sayısının artacağı, 5 milyarı aşkın borcun iyice yük oluşturduğu dönemde hayli ciddi, o kadar da akıllı bir hedef. Peki şu an neler oluyor?

Beşiktaş, ara öncesi Malatya ile 1-1 berabere kalırken fatura forvet hattına çıktı ancak savunma unutuldu. Pozisyona giremeyen Malatya, Necip’in gereksiz hamlesiyle penaltı kazandı, galibiyet gitti. Kenarda Serdar Saatçı gibi asıl mevkii stoper olan bir oyuncu vardı. Bunu takım profesyonelleri, ‘gençlerin henüz hazır olmaması’na bağlıyor. Sahadakilerin ne kadar hazır oldukları meydandayken üstelik. Bu sezon verim alınamayan isimleri sayalım: Gökhan, Salih, Kenan ve M.Topal… Tüm kulvarlarda 2 bin dakikanın üzerinde süre almışlar. Emirhan’dan, Demir Ege’den, Serdar’dan veya Can’dan, mahrum bırakılan dakikalar bunlar. ‘Hazır değiller’ ifadesi, sığınılan bir liman olmamalı. Gelecek yılı ‘devrim sezonu’ olarak düşünen bir kulüp sahadaki gençlerin sayısını arttırmalı. Tecrübe, hatayı haklı çıkaramaz. Genç oyuncu, sorumluluk vererek değil vermeyerek kaybedilir. Onların sorumluluğunu alamayanlar asıl sorumlulardır; unutulmasın.