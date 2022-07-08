Sorumluluk alanlar almaktan kaçanlar!

Kulüplerin her istediğini emir bilen federasyonumuz yeni bir adım attı. Yeni kurala göre 14’ten fazla yabancı da transfer edebilirsiniz saygıdeğer kulüplerimiz. Her bir yabancı futbolcu için 500 bin TL ödemeye razıysanız, 45 tane yabancı da kadronuzda bulundurabilirsiniz. Gerçekten çok mantıklı değil mi? Toplanan para altyapı fonuna aktarılacakmış hem; böylece Türk futboluna da katkıda bulunursunuz ey kulüpler…

Gelelim yıldız savaşlarına… Fenerbahçe’nin beş yıldız kullanması, Galatasaray’ın karşı atağa geçmesi, Beşiktaş’ın puslu havanın dağılmasını beklemesi… Türk futbolunun 15 milyar gibi bir küçücük derdi yokmuş gibi işimiz gücümüz yıldız oldu. Peki bunun sorumlusu sizce kim? Evet bildiniz TFF!

Sorumluluk almaktan kaçanlar sorunlardan kaçamaz… Fenerbahçe’nin öyle ya da böyle bir talebi oldu. Bunun bir seneyi aşkın süredir bekletilmesi, unutturma taktiğinin uygulanması Fenerbahçe’nin değil TFF’nin günahıdır. En kötü karar da kararsızlıktan iyidir. Türkiye ortamında 1959 öncesi dönemin konuşulacağı aklıselim bir buluşma beklenemez ama artık bu sis bulutunun dağılması için gereken yapılmalı. TFF’den hayır yok bari üç büyük kulübün divan başkanları adım atsın. Herkes derdini bir anlatsın.