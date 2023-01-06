Skoru Okan Hoca belirler

Galatasaray kağıt üzerinde Fenerbahçe’den daha kaliteli bir kadroya sahip. Ancak Okan Buruk’un oyuncu tercihleri, oyuna müdahaleleri bazen bu kalitenin oyun anlamında ortaya çıkmasını engelliyor. Özellikle Galatasaray’ın 1-0, 2-1 gibi skorlarla öndeyken psikolojik olarak baskı altına girdiğini oyun disiplininden uzaklaştığını görüyoruz. Galatasaray takımı maçların ilk 45 dakikasını önde tamamladığı zaman ikinci yarılarda net düşüşler yaşıyor. Kadıköy’de bu durumun olmaması için Okan hocanın takımını mental olarak çok iyi hazırlaması gerekiyor. Jesus’lu Fenerbahçe sistem ile kazanırken, Galatasaray’da galibiyetleri bireysel yetenekleri ile ön plana çıkan oyuncuların getirdiğini görüyoruz. Eğer Buruk yetenekleri doğru kurguyla hazırlar ve oyuna müdahalelerde hata yapmazsa Galatasaray derbide gülen taraf olur.