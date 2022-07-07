Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 öğretim-araştırma görevlisi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim-araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurunun ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.