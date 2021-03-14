Sisi’yi bırak Esed’e bak

BOP’u unutalım Arap Baharı’na bakalım.

Arap Baharı sonrasında Müslüman Kardeşler’in Tunus ve Mısır’da iktidar olmasından sonra bu iki ülkeyle birlikte Körfez ülkeleri, Türkiye ve onlarca Batılı ülke Suriye’de birlikte hareket etmeye başladı.

Hepsinin amacı “Diktatör Alevi Esad’ı devirmek ve İslamcıları Şam’da iktidar yapmaktı”.

Ama olayların başladığı 15 Mart 2011’den bu yana istenilen olmadı ve AKP’nin hilafet ve saltanat projesi çöktü.

Önce Mısır’da askerler 3 Temmuz 2013’de Müslüman Kardeşler iktidarını devirdi.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt hemen darbeci Sisi’ye yardıma koştu.

Arap Baharı’nda İslamcıları iktidara taşımak isteyen Batılı ülkeler de Sisi’yi tanıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun “küçük” müttefiği Katar, Sisi’ye çok kızdı.

Haziran 2017’de Körfez ülkeleri ve Mısır, Katar’la ilişkilerini kesince Türkiye ordusunu Katar’a göndererek orada üs kurdu.

Bununla yetinmeyen Ankara daha sonra Somali, Libya ve Irak’ta askeri üsler kurdu.

Bölge ülkeleriyle birlikte bir çok batılı ülke Ankara’yı “yayılmacı politikalar” izlemekle suçladı ve Ankara’yla kavgaya tutuştu.

Geçen süre içinde bunların tümünü umursamayan Erdoğan en ağır ifadelerle Sisi’ye yüklendi ve Mısır’dan kaçan Müslüman Kardeşler’e her konuda sınırsız yardım etti ve ediyor.

Müslüman Kardeşler’in televizyon, radyo, internet siteleri ve ticari faaliyetleri İstanbul’da.

Erdoğan’ın Rabia işareti İslamcılar’ın sembolü haline gelmişti.

Sekiz yıl aradan sonra Erdoğan şimdi Sisi ile barışmak istiyor.

Erdoğan ve bakanların açıklamalarına karşılık Kahire yazılı bir açıklamayla Ankara’nın “heyecanına” gölge düşürdü. Açıklamada “Türkiye bizimle barışmak istiyorsa önce uluslararası hukuka, komşuluk ilişkilerine, ülkelerin egemenlik kavramına ve Arap ulusunun güvenliğinin gereklerine bağlı olduğunu ilan etmeli ve bölge ülkelerinin iç işlerine karışmaktan vazgeçmeli”.

İLGİNÇ!

Mısır’ın tavrı bu ise Erdoğan ve bakanları neye göre bu denli sıcak mesajlar veriyorlar?

Açıklamadan yola çıkarak Kahire’nin istekleri net.

Kahire böyle bir tutum içindeyse Ankara’nın mavi boncuk dağıttığı BAE ve Suudi Arabistan da benzer bir tutum sergiler. Başka bir oyun yoksa ve Erdoğan var olan politikalarından vazgeçmediği sürece Ankara son çabalarından hiçbir sonuç alamaz.

Katar hariç herkesin Ankara’dan isteyeceği şey Müslüman Kardeşler’den ve silahlı silahsız İslamcı örgütlerden vazgeçmesidir.

GEÇER Mİ?

Ben sanmam.

Çünkü herkesin tanıdığı Erdoğan dış politik tercihlerine bağlı olarak toplumu ve devleti İslamlaştırma çabalarından kolay kolay vazgeçmez.

Keskin U dönüşleri dışarıda belki kolay olabilir ama içeride bu dönüşler imkansız değilse de çok zordur.

Biden arasa da kurtulsak.

Arasa ne der bilinmez ama görünüre bakılırsa Ankara’nın işi çok zor.

Mısır ve diğer ülkelerle barışsa bile Ankara’nın Suriye’de işi hiç kolay değil.

Sisi ile barışsa bile Erdoğan’ın Esed’e yeniden Esad demesi imkansız değilse çok zor.

Bunu bilen Ruslar Katar’ı da bu işin içine katarak yeni çözüm arayışlarına girişmiş gibi görünüyorlar.

Bu yolun sonunda Türkiye askerlerini Suriye’den çekecek, Suriye devletine karşı savaşan silahlı gruplara verdiği maaş her türlü desteği kesecek, İdlib konusunu çözecek ve Esad ile birlikte ABD destekli PYD/YPG/PKK riskini bertaraf edecek.

Ve daha önemlisi mültecileri ülkelerine gönderecek.

YAPAR MI?

Görünüre bakılırsa hayır.

Evet olacaksa o zaman biz 10 yıldır neyin peşindeydik.

Yapılan bunca hatanın hesabını kim nasıl verecek?

Suriye’de girilen bataklıktan çıkılmadan Ankara var olan hiçbir sorununa çözüm bulamaz ve ABD ile Rusya’ya rağmen kendi planlarını uygulayamaz.

Herkes Erdoğan’ın içeride ve dışarıda zor durumda olduğunu görüyor ama öneminden dolayı Türkiye’yi ihmal etmiyor.

Ankara’nın Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail ile barışma çabası “değerli yalnızlığının” sonucudur.

“Komşularla sıfır sorun” diyerek yola çıkan AKP şimdi artık sıfırlandığı komşularını hatırlayarak durumu kurtarmaya çalışıyor.

İŞE YARAR MI?

Erdoğan 2011 öncesi Erdoğan olursa yarar ve başka türlüsü de olmaz.

Bir 10 yıl daha kaybetmenin bir alemi yok!

Bu kez bedeli çok ağır olur.