Sıra VAR kayıtlarında

Her şey iletişimle başlar. Yanlış da doğru da iletişimle ve iletişim kaynaklarıyla yayılır. Sansür yasası gündemdeyken iletişimin önemini unutmayalım, daha çok konuşalım.

Türkiye’de VAR 2018’de hizmete girdi. VAR odasını, AVAR’ı, operatörlerini, bilgisayarları vesaireyi bir şekilde biliyorduk. Ancak VAR’ın rutini, genel bilgiler dışında basından yani Türk halkından koparılmıştı. Bunun yanlış bilgilerin yayılması dışında hiçbir yararı da olmadı. ‘Ofsayt çizgisi yamuk çizildi’ saçmalığından ‘VAR odasında yemek yediler’ geyiklerine kadar uzanan garip bir silsileydi bu…

TFF sonunda önemli bir adım attı ve VAR odasını basın mensuplarına gezdirdi. Gazeteciler, işleyişe bizzat müdahil olarak denemeler yaptı. Tecrübemiz şu: Sistem basit ama detaylı, zor ama hataya uzak… Süreci birinci elden gördük. Bunun kime ne zararı vardı ki daha önce yapılmadı inanılacak gibi değil.

Artık kamudan gizlenmemesi gereken bir detay daha var: VAR konuşmaları… Bu gizliliğin kimseye faydası yok. Hayır; konuşulan ne sır kalıyor ne de kamuoyunun canını sıkmak için kullanılmaktan geri bırakılıyor. VAR konuşmaları açıklanmalı! ‘Hakemlerin mahremi’ demek ‘Türkiye hazır değil’ demek doğru değil. Çünkü yalan her zaman doğruyu kaçırıyor.