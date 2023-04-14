Sıra AKP’li kadınlara geldi!

Adamın adı Ebubekir Sofuoğlu…

“Kimdir” diye merak edip bakarsanız akademisyen; Sakarya Üniversitesi’nde Tarih Profesörü olarak görünüyor…

Ancak şöhreti buradan gelmiyor, tarih ile ilgili doğru dürüst bir çalışması yok; söylediklerinin, yazdıklarının ise hiçbir ehemmiyeti yok! Ancak şu sözleri unutulmazlar arasında “mümtaz” yerini almış durumda:

–Üniversiteler fuhuş yuvası!

İğrenç ötesi değil mi? Bırakın televizyon ekranında söylemeyi, aklından geçirmek bile bu ülkenin milyonlarca evladına hakaret demek, kara çalmak demek! Ancak bu zat şeklen de olsa böyle bir ahlaka sahip değil, hele ki söz konusu kadınlar olunca söyleyebileceği saçmalıkların sınırı dahi yok!

Yukarıda bahsettiğim aşağılık benzetmeyi de Akit TV’de yaptı bu zat. Önce üniversitelerin şehirleri geliştirdiği iddiasının yalan olduğunu söyledi ardından“Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü” diyerek oralarda yaşayanlara kara çaldıktan sonra şöyle devam etti:

–Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri!

Çok cingözce değil mi; yediğin halta cumhurbaşkanı sıfatını alet et, “neredeyse” sözcüğünü de başına gelmesi muhtemel tepkilere karşı minnacık bir pay olarak ekle!

Stüdyodaki konuklar “Ağır oldu hocam genelleme yapmayın” diye müdahale edince bu kez de şöyle konuştu:

–İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz?

Sahiden pek merak ettim; nerede nasıl ve ne gördü? Konukları gezdirip gösterecek kadar içinde miymiş bu işlerin acaba?

–İnsan ister istemez merak ediyor haliyle!

“Cehennem soğuyana kadar”



Adamın ruh hali, karakteri kısacası kumaşı bu!

Son olarak sosyal medyada paylaştığı mesajıyla gündeme oturuverdi… Ancak bu kez hedefinde 6284 sayılı yasa ve AKP’nin önde gelen kadınları vardı… Neydi peki 6284 sayılı yasa?

–Tek imzayla sonlandırılan İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddet bölümünün maddelerini düzenleyen yasaydı!

Hani gericilerin büyük bir öfkeyle karşı çıktığı, kadına şiddet kullananları engellemeye, cezalandırmaya yönelik yasa! Diyeceksiniz ki “her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor, sakat bırakılıyor, tartaklanıyor, aşağılanıyor, bu yasa işe mi yarıyor?”

Evet yarıyor, yüzlercesinin daha aynı aşağılık saldırılara uğramasını, öldürülmesini önlüyor! Yeterli mi? Tabii ki hayır, ancak yobaz kafa bunu dahi çok görüyor bu ülkenin yarısını oluşturan kadınlara!

Gelelim Prof. Kartvizitli şu zata… Geçtiğimiz gün, başta AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aileden sorumlu Bakan Derya Yanık ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i şu mesajla hedef aldı:

–Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar…

Nasıl, tüyler ürpertici değil mi? Açıkça “cehennemde yanacaksınız” diyor! Özlem Zengin bu hadsiz mesaja şöyle karşılık verdi:

–Kendini Allah sananların saçmalıkları, hezeyanları!

Peki, bu zatı savunan kimse çıkmadı mı? Çıkmaz olur mu, Cübbeli Ahmet Hoca, hani şu hediyesi 130 TL’ye Hz. Muhammed’in terliklerinin benzerini satan, cehennem ateşinden koruyacak kefen pazarlayan muhterem hemen bir mesaj atıverdi ve 6284’ü savundukları için hedef alınan kadınlara şöyle seslendi:

–Siz Müslüman mısınız, gavur musunuz!

Sandığa giderken lütfen aklınızda bulunsun, özellikle de kadınların…

8 imar affının mucidi bakın ne dedi?

AKP’li Cumhurbaşkanı önceki gece Kanal D-CNN Türk ortak yayınındaydı…

Karşısında her zamanki gibi Saray’a yakın gazeteciler vardı. İlk soruyu soran Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat afetlerin önlenmesi konusuyla birlikte imar affını da sordu. Cumhurbaşkanı, uzun uzun afetlerle mücadelede nasıl da başarılı olduklarını anlattıktan sonra imar affı ile ilgili olarak da bakın ne dedi:

–Bu işin affı affı olmaz, affedilmez suçlar arasına alacağız…

Okuduğumda ilk önce “yanlış okudum herhalde” dedim, bir daha baktım, hayır gayet doğru okumuş ve anlamıştım. Cümle gözümün önünde “mıh” gibi çakılı duruyordu! Bu kez “Acaba ben gerçekten bu sözleri gayet rahatlıkla telaffuz eden kişiyle aynı ülkede mi yaşıyorum” diye düşündüm mü anımsamıyorum ama hemen arşivime koştum ve buldum doğal olarak…

21 yıllık AKP iktidarında tam 8 kez “imar affı” yasası çıkarılmıştı! Hatta 9’uncusu da Meclis Genel Kurulu’na gelmek için bekliyordu, Televizyonlarda, afişlerde reklamları bile yapılıyordu. Başrolünü de aylardır ortalarda gözükmeyen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun farkına varmadığı seccadeye basmasıyla eleştirmek adına ortaya çıkan komedyen Hasan Kaçan vardı! Ben de konuyla ilgili birçok yazı kaleme almıştım!

Ancak büyük deprem 9’uncu yasanın çıkmasını, bırakın çıkmasını buharlaşmasını da beraberinde getirmişti!

Bu durumda ya AKP’li Cumhurbaşkanı herhalde yorgunluktan olsa gerek bu imar aflarını unutmuştu ya da ben yaşadığım ülkeyi karıştırmış, Cibuti’de yaşadığımı unutmuştum…

–Herkes gibi benim de hafıza sorunum olabilir, değil mi ama?