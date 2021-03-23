Sinop Belediyesi 12 kalemden oluşan mal alacak
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Sinop Belediyesi 12 kalemden oluşan mal alacak

Sinop Belediyesi tarafından 12 kalemden oluşan veri, telefon, yangın alarm sistemleri ve güvenlik kamera sistemleri hatları yapısal kablolama montaj dahil mal alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sinop Belediyesi Yeni Hizmet Binası Veri, Telefon, Yangın Alarm Sistemleri ve Güvenlik Kamera Sistemleri Hatları Yapısal Kablolama Montaj Dahil alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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