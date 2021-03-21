Sık cinsel ilişki evliliği ve aşkı canlı tutar mı? 

Karşılıklı istek ve rızayla sık yaşanan bir cinselliğin hiçbir zararı yoktur. Yoğun cinsel aktivite fiziksel ve duygusal anlamda birçok faydaya sahiptir.



Eşimle nasıl uyum sağlarız?

SORU:

Henüz altı aydır evli bir erkeğim. Eşimle sık sık birlikte olmak istiyorum, bunun evliliğimizi güçlendirdiğini düşünüyorum. Eşim ise her zaman benim kadar istekli olmuyor. Bana öneriniz nedir? F.S./ Samsun

CEVAP:

Seks daha fazla mutluluk ve daha az stresle yakından ilgilidir. Eşler arası cinsel ilişki sıklığı arttıkça bağlılık ve sevgi de artmaktadır. Düzenli bir cinsel yaşama sahip olmak çiftler arasında duygusal bağlantı kurulmasını da kolaylaştırır. Cinsel frekansın düşük olduğu ilişkiler ise öfke, sadakatsizlik ve boşanmalara karşı daha savunmasız hale gelmektedir. Sizin durumunuzda eşinizi fazla zorlamadan kendinizi onun ritmine ayarlayarak cinsel hayatınızı sürdürmenizi öneririm. Uyumlu bir bir yaşam evlilik ve aşk hayatınızı canlı tutmanıza yardımcı olacaktır.

İdrar yapmanın faydası olur mu?

SORU:

24 yaşındayım, bir otelde çalışıyorum. Bazen yabancı uyruklu kadınlarla birlikte oluyorum. Bir arkadaş cinsel ilişkiden sonra tuvalete gitmenin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruduğunu söylüyor, bu doğru mu? M.A./ Antalya

CEVAP:

Sözünü ettiğiniz durum tümüyle uydurma, hiçbir bilimsel yanı olmayan bir hurafedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ne işeme, ne sünnet ne de çamaşır suyu ya da kolonya korumaz. Cinsel yolla bula­şan hastalıklardan en güvenli korunma yöntemi kondom kullanmaktır. Kondom kullanırken bile zaman zaman yırtıl­ma, ilişki sırasında çıkma gibi kazalara olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında en güvenilir korunma tek eşlilik ve güvenli sekstir. Sizin durumunuzda öncelikle şimdiye kadar herhangi bir hastalığın olup olmadığını anlamak için bir test yaptırma­nız bundan sonrada kesinlikle korunma­sız ilişkiye girmemeniz önerilebilir. Son pişmanlık fayda etmez.

Eşim neden buna ihtiyaç duyuyor?

SORU:

Beş yıldır evli bir kadınım. Eşim hala arada sırada benden gizli kendi kendini tatmin ediyor. Bunu ona hiç yakıştıramı­yorum acaba ona yetemiyor muyum diye düşünüyorum. Evli bir erkeğin mastür­basyon yapması normal mi? Ş.İ./ İzmir

CEVAP:

Erkeklerin büyük bir çoğunluğunun cin­selliği ilk keşfetmeleri ve hazları mastür­basyon yoluyla olur. Gerçek bir partner ilişkisine kadar bunu yüzlerce defa tekrar ederler. Bu az çabayla çok haz alınan güç­lü bir alışkanlıktır. Erkeklerin bir kısmında özellikle de cinsel yaşamlarında beklediği hazzı alamayan ya da çeşitli nedenlerle yoksunluk yaşayan erkeklerde bu alışkan­lık evlendikten sonra da yıllarca sürebilir. Normal eş ilişkisinin yerini almadığı ve arada sırada yapıldığı sürece sorun olarak görmemek gerekir. Sizin durumunuzda eşinizin hangi zamanlarda ve neden mas­türbasyon yaptığını anlamaya çalışmanız, cinsel yaşamınızda nelerin eksik olabi­leceği konusunda araştırma yapmanızı öneririm. Hemen kendinizi suçlamanız haksızlık olur, erkeler için mastürbasyon oldukça sıradan bir şeydir.