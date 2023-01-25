Sert sekste sınır nasıl belirlenir?

Cinsellik bazı kişiler için ancak bir miktar sertlik içerdiğinde haz verici olabilir. Bununla birlikte bu tür cinsel fanteziler, eğer sınırlar baştan net çizilmemiş ise beraberinde bazı sorunlara yol açabilir.

Bu endişelerden nasıl kurtulurum?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle alı­şılmışın dışında bir cinsel hayatımız. Her ikimiz de cinsel ilişki sırasında biraz sertlikten hoşlanıyoruz. Eşimin bu konuda daha istekli olması beni biraz endişelen­diriyor, nerede duracağından emin olmak istiyorum. Bunu nasıl sağlarız? Y.A./ İzmir

CEVAP:

Cinsel istek ve fanteziler parmak izi ka­dar kişiye özel ve farklıdır. Norm ve norm dışı davranışların nerede başlayıp nerede bittiği her ne kadar içinde yaşanan kültür tarafından belirlense de asıl belirleyici olan çiftin normu ve karşılıklı uyumudur. Cinsel fanteziler eğer nerede durulacağı konusun­da anlaşma sağlanmamış ise beraberinde bazı sorunlara yol açabilir. Bu tür oyunlarda sınırları belirlemek için en başından itibaren bir güvenli kelime seçilmesi ve buna uyma konusunda anlaşmaya varılması gerekir. Güvenli kelime her iki eşin de aşina olduğu, akılda tutulması ve söylenmesi kolay bir kelime olmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak sınırlarınızı belirleme ve cinsel fanteziler konusunda anlaşabilir, cinsel haya­tınızı güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Spreyin bir yan etkisi olur mu?

SORU:

28 yaşındayım, erken boşalma sorun yaşıyorum. Bunun için bir alışveriş sitesinden geciktirici sprey aldım ama kullanma konusunda tereddütlerim var, kullanırsam olumsuz bir yan etkisi olur mu? A.D./ Eskişehir

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuklukları arasında en fazla görülen, tedavisi en kolay olan cinsel işlev bozukluğudur. Erkeklerin çözüm deyince ilk aklına gelenler geciktirici sprey ve ilaçlardır. Ancak kolay olan hiçbir şey ne kalıcı nede etkili olmadığı gibi zararlı da olabilir. Spreylerin kullanımında amaç, penis duyarlılığını azaltarak ilişki süresini uzatmak­tır. Ancak ilişki sırasında kadına da bulaştığı için onun da duyarlılığını azaltır ve haz alma­sını engeller. Bu durumda erkeğin olması ge­rekenden çok daha uzun süre ilişkide kalması gerekir, buda erkekte sertleşme soruna neden olabilir. Bu nedenle boşalma denetimini sağ­lamanın en etkili ve kalıcı yolu cinsel terapidir. Cinsel terapi sırasında erkek cinsel heyecanını yönetmeyi öğrenir ve boşalma eşiğine gelme­den cinsel ilişkide istediği kadar kalarak hem kendini hem de partnerini mutlu edebilir.

Neden cinsellikten zevk almıyorum?

SORU:

29 yaşındayım, 6 aydır evliyim. Cinsellikten hiç zevk almıyorum. Eşimin yanında çok rahat değilim, ön sevişmede biraz gevşi­yorum ama birleşme sırasında oda kaybo­luyor, orgazm duygusunu hiç yaşamadım. Zamanla zevk alır mıyım? D.S./ İstanbul

CEVAP:

Bizim ülkemizde kadın olmak çok zordur. Evlilik öncesi herhangi bir cinsel deneyimi olursa seks düşkünü, olmazsa soğuk (frijit) kadın olarak görülür. Bu ön yargılar kadınları kendi bedenlerine ve cinselliğe yabancılaştı­rıyor ve cinsel gelişim evreleri olması gerek­tiği gibi gelişmiyor. Kişinin ilk cinsel nesnesi önce kendi bedenidir. Erotik düşünceler eşliğinde kendine dokunarak ilk cinsel hazzı keşfeden kadın ve erkek sonraki dönemlerde bu haz duygusunu eşi ya da partneriyle daha kolay yaşayabilir ama çeşitli nedenlerle bu bunu yapamayanlar evlendiklerinde cinselliğe karşı bir yabancılık ve zorluk çeker, cinsel yakınlığın haz veren bir paylaşım olduğunu keşfetmekte zorlanırlar. Sizin durumunuz­da rahat olmamanız cinsel hazzı almanıza engel olduğu görülüyor. Henüz yeni evlisiniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Daha fazla fiziksel yakınlık ve cinsel paylaşımla bunları aşabilirsiniz. Aşamadığınız yerde birbirinize karşı cinsel isteğiniz tümüyle bitmeden, bir uzmandan destek almanız uygun olur.