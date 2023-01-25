Sert sekste sınır nasıl belirlenir?
Cinsellik bazı kişiler için ancak bir miktar sertlik içerdiğinde haz verici olabilir. Bununla birlikte bu tür cinsel fanteziler, eğer sınırlar baştan net çizilmemiş ise beraberinde bazı sorunlara yol açabilir.
Bu endişelerden nasıl kurtulurum?
SORU:
34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle alışılmışın dışında bir cinsel hayatımız. Her ikimiz de cinsel ilişki sırasında biraz sertlikten hoşlanıyoruz. Eşimin bu konuda daha istekli olması beni biraz endişelendiriyor, nerede duracağından emin olmak istiyorum. Bunu nasıl sağlarız? Y.A./ İzmir
CEVAP:
Cinsel istek ve fanteziler parmak izi kadar kişiye özel ve farklıdır. Norm ve norm dışı davranışların nerede başlayıp nerede bittiği her ne kadar içinde yaşanan kültür tarafından belirlense de asıl belirleyici olan çiftin normu ve karşılıklı uyumudur. Cinsel fanteziler eğer nerede durulacağı konusunda anlaşma sağlanmamış ise beraberinde bazı sorunlara yol açabilir. Bu tür oyunlarda sınırları belirlemek için en başından itibaren bir güvenli kelime seçilmesi ve buna uyma konusunda anlaşmaya varılması gerekir. Güvenli kelime her iki eşin de aşina olduğu, akılda tutulması ve söylenmesi kolay bir kelime olmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak sınırlarınızı belirleme ve cinsel fanteziler konusunda anlaşabilir, cinsel hayatınızı güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz.
Spreyin bir yan etkisi olur mu?
SORU:
28 yaşındayım, erken boşalma sorun yaşıyorum. Bunun için bir alışveriş sitesinden geciktirici sprey aldım ama kullanma konusunda tereddütlerim var, kullanırsam olumsuz bir yan etkisi olur mu? A.D./ Eskişehir
CEVAP:
Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuklukları arasında en fazla görülen, tedavisi en kolay olan cinsel işlev bozukluğudur. Erkeklerin çözüm deyince ilk aklına gelenler geciktirici sprey ve ilaçlardır. Ancak kolay olan hiçbir şey ne kalıcı nede etkili olmadığı gibi zararlı da olabilir. Spreylerin kullanımında amaç, penis duyarlılığını azaltarak ilişki süresini uzatmaktır. Ancak ilişki sırasında kadına da bulaştığı için onun da duyarlılığını azaltır ve haz almasını engeller. Bu durumda erkeğin olması gerekenden çok daha uzun süre ilişkide kalması gerekir, buda erkekte sertleşme soruna neden olabilir. Bu nedenle boşalma denetimini sağlamanın en etkili ve kalıcı yolu cinsel terapidir. Cinsel terapi sırasında erkek cinsel heyecanını yönetmeyi öğrenir ve boşalma eşiğine gelmeden cinsel ilişkide istediği kadar kalarak hem kendini hem de partnerini mutlu edebilir.
Neden cinsellikten zevk almıyorum?
SORU:
29 yaşındayım, 6 aydır evliyim. Cinsellikten hiç zevk almıyorum. Eşimin yanında çok rahat değilim, ön sevişmede biraz gevşiyorum ama birleşme sırasında oda kayboluyor, orgazm duygusunu hiç yaşamadım. Zamanla zevk alır mıyım? D.S./ İstanbul
CEVAP:
Bizim ülkemizde kadın olmak çok zordur. Evlilik öncesi herhangi bir cinsel deneyimi olursa seks düşkünü, olmazsa soğuk (frijit) kadın olarak görülür. Bu ön yargılar kadınları kendi bedenlerine ve cinselliğe yabancılaştırıyor ve cinsel gelişim evreleri olması gerektiği gibi gelişmiyor. Kişinin ilk cinsel nesnesi önce kendi bedenidir. Erotik düşünceler eşliğinde kendine dokunarak ilk cinsel hazzı keşfeden kadın ve erkek sonraki dönemlerde bu haz duygusunu eşi ya da partneriyle daha kolay yaşayabilir ama çeşitli nedenlerle bu bunu yapamayanlar evlendiklerinde cinselliğe karşı bir yabancılık ve zorluk çeker, cinsel yakınlığın haz veren bir paylaşım olduğunu keşfetmekte zorlanırlar. Sizin durumunuzda rahat olmamanız cinsel hazzı almanıza engel olduğu görülüyor. Henüz yeni evlisiniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Daha fazla fiziksel yakınlık ve cinsel paylaşımla bunları aşabilirsiniz. Aşamadığınız yerde birbirinize karşı cinsel isteğiniz tümüyle bitmeden, bir uzmandan destek almanız uygun olur.