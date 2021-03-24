Sepp Blatter futboldan men edildi! 6 yıl 8 ay daha ceza…

FIFA Bağımsız Etik Komite Yargılama Kurulu, FIFA eski Başkanı Sepp Blatter’e görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 8 ay men cezası verdi.

FIFAnın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Etik Komite’nin yargılama kurulu, FIFA eski Başkanı Joseph Blatter ve FIFA eski Genel Sekreteri Jerome Valcke’yi FIFA Etik Kurallarının (FCE) çeşitli ihlallerinden suçlu buldu. Sepp Blatter ve Jerome Valcke ile ilgili soruşturmaların, özellikle üst düzey FIFA yönetim yetkililerine ödenen FIFA yarışmalarıyla ilgili bonus ödemeleri, iş sözleşmelerindeki çeşitli değişiklikler ile ilgili olduğu belirtildi. Mahkeme, bu soruşturmalar doğrultusunda Blatter’i sadakat yükümlülüğü, hediye ve başka menfaatler sunmak ve kabul etme, görevini kötüye kullanma gibi konularda suçlu buldu. Bu doğrultuda Blatter, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 6 yıl 8 ay boyunca men cezası aldı. Ek olarak, hem Sepp Blatter hem de Valcke’ye 1 milyon İsviçre Frangı tutarında para cezası verildi.

Alınan kararlar, Blatter ve Valckeye bildirilirken, FIFAnın resmi internet sitesinde de yayımlandı. 2015 ve 2016 yıllarında Bağımsız Etik Kurul tarafından Sepp Blatter ve Valcke’ye uygulanan futbolla ilgili tüm faaliyetlere katılma konusundaki önceki yasaklar henüz kaldırılmadığı için, bugün bildirilen yasaklar ancak önceki yasakların sona ermesiyle yürürlüğe girecek. (DHA)